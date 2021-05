Oscar Lang te tiende su mano amiga en ‘Are You Happy?’

Oscar Lang era un muchacho londinense más en torno a los 18 años cuando empezó a subir sus canciones caseras a la red. Sus mayores éxitos son una canción de desamor que no puede sonar más rudimentaria, ‘She Likes Another Boy’, y una versión de ‘Moon Song’, el tema que Karen O llevó a los Oscar, junto a beebadoobee. Otra grabación casera.

Lo que ahora va a presentar en su disco largo, cuando ronda ya los 21 y tras un par de EP’s, no tiene casi nada que ver. Oscar Lang dice que quiere distanciarse del bedroom pop, en su caso del sonido Mac DeMarco y Moldy Peaches, para apostar por un sonido más de banda de rock’n’roll. El álbum ‘Chew the Scenery’ se publica el día 16 de julio bajo el paraguas de Dirty Hit, y uno de los adelantos que conocemos es ‘Are You Happy?’. Hoy, la “Canción del Día”.

Si el otro single que conocemos, ‘Stuck’, sí se entrega al sonido del rock británico por la vía de Primal Scream o más bien Kasabian (y un poquito los americanos Dandy Warhols); ‘Are You Happy?’ es una canción, pues eso, feliz, de teclado circense y espíritu festivo. En ella, Oscar Lang se dirige a un amigo que está pasando un mal momento para dejarle bien claro que puede contar con él en tiempos difíciles.

Ha declarado en DIY: “creo que es importante contactar con amigos y familiares cuando no lo están pasando bien. Puede costar intentar no ser autoritario, pero creo que esta canción es una buena manera de decirle a alguien que te preocupas por ellos”.

Y a ello apuntan de manera sencilla frases como «no intentes decirme que todo está bien», «espero que sepas que no tienes que fingir» u «ojalá puedas ver días mejores».



