Belako, Triángulo, _juno, Delaporte, Ginebras y Alizzz, favoritos de los Premios MIN

El próximo 16 de junio se celebra en Burgos la XIII edición de los Premios de la Música Independiente, también conocido como Premios MIN. Rodrigo Cuevas ejercerá de maestro de ceremonias en tal gala para la que se acaban de conocer los nominados.

Belako tienen 6 nominaciones: ‘Mejor Álbum’, ‘Mejor Artista’, ‘Mejor Canción’, ‘Mejor Álbum de Rock’, ‘Mejor Videoclip’ y ‘Mejor Producción’. Con 5 nominaciones encontramos a Delaporte (‘Mejor Álbum del año’, ‘Mejor artista’, ‘Mejor grabación de electrónica’, ‘Mejor Videoclip’ y ‘Mejor Producción’); Alizzz que opta a ‘Mejor Canción’, ‘Mejor Grabación de Música Urbana, ‘Mejor Artista Emergente’, ‘Mejor Producción’ y ‘Mejor Videoclip’ y _juno (‘Mejor Álbum’, ‘Mejor Artista’, ‘Mejor Álbum de Pop’, ‘Mejor Producción’ y ‘Mejor Videoclip’).

Con 4 nominaciones, tanto Ginebras (‘Mejor Álbum’, ‘Mejor Artista Emergente’, ‘Canción del Año’ y ‘Mejor Álbum de Pop’) como Triángulo de Amor Bizarro (‘Mejor Producción’, ‘Álbum del Año’, ‘Mejor Artista’ y ‘Mejor Álbum de Rock’).

Esto implica que sí o sí el premio a Disco del Año será recogido por una mujer, pues hay al menos una en todos los nominados al principal galardón: ‘Plastic Drama‘, ‘Las montañas‘, ‘Ya dormiré cuando me muera‘, ‘Triángulo de Amor Bizarro‘ y ‘_bcn626‘.

Entre las menciones que destacar, dani con ‘Veinte’, Confeti de Odio y Joe Crepúsculo se han colado entre las nominaciones de pop, y El Columpio Asesino, Mujeres y Los Enemigos lo han hecho entre las nominaciones de rock. En las categorías internacionales están Fontaines DC, IDLES, Lido Pimienta, Perfume Genius y Phoebe Bridgers.

Por otro lado, se avanza que el Premio de Honor Mario Pacheco será para Julio Ruiz de Disco Grande. Bajo estas líneas, todos los nominados y una encuesta.



¿Qué disco te gustaría que ganara el Premio MIN a Álbum del Año? Las montañas, de Delaporte

Plastic Drama, de Belako

Triángulo de Amor Bizarro, de Triángulo de Amor Bizarro

Ya dormiré cuando me muera, de Ginebras

_bcn626, de _juno Ver resultados

Premio The Orchard al Álbum del Año

– Belako – Plastic Drama

– Delaporte – Las Montañas

– Ginebras – Ya Dormiré Cuando Me Muera

– Triángulo de Amor Bizarro – Triángulo de Amor Bizarro

– _juno – _bcn626

Premio Amazon Music al Mejor Artista

– La Bien Querida

– Belako

– Delaporte

– Triángulo de Amor Bizarro

– _juno

Premio Ribera del Duero al Mejor Artista Emergente

– Alice Wonder

– Alizzz

– Ginebras

– Ladilla Rusa

– Rigoberta Bandini

Premio Radio 3 a la Canción del Año

– Alizzz – El Encuentro

– Belako – Marinela2017

– Ginebras – Paco y Carmela

– La La Love You – El Fin del Mundo

– Rigoberta Bandini – In Spain We Call It Soledad

Mejor Álbum de Pop

– Confeti de Odio – Tragedia Española

– dani – Veinte

– Ginebras – Ya Dormiré Cuando Me Muera

– Joe Crepúsculo – Supercrepus II

– _juno – _bcn626

Premio Gibson al Mejor Álbum de Rock

– Belako – Plastic Drama

– El Columpio Asesino – Ataque Celeste

– Los Enemigos – Bestieza

– Mujeres – Siento Muerte

– Triángulo de Amor Bizarro – Triángulo de Amor Bizarro

Mejor Grabación de Electrónica

– Amatria – Un Disco

– Baiuca – Paisaxes

– Delaporte – Las Montañas

– Ed is Dead – Time is God

– Soledad Vélez – Perverso

Mejor Álbum de Música de Raíz

– El Canijo de Jerez – Constelaciones de Humo

– Karmento – Este Devenir

– Maria Rodés – Lilith

– El Meister – Fuego en Castilla

– Soleá Morente – Lo Que Te Falta

Mejor Grabación de Músicas Urbanas

– Alizzz – El Encuentro

– Boyanka Kostova – Os Dous de Sempre

– Jazzwoman – Maléfica

– La Sra Tomasa – Alegre Pero Pelicroso

– Yung Beef – Lágrimas

Mejor Álbum de Flamenco

– Amir John Haddad-El Amir – Andalucía

– Astola y Ratón – Rock de Palo

– Dorantes – La Roda del Viento

– Rycardo Moreno – Miesencia

– Sonakay – Sonakay Guztiekin

Premio AIE al Mejor Álbum de Jazz

– Antonio Serrano – Tootsology

– Colina, Miralta, Sambeat, CMS Trío – 15 años

– Jorge Pardo & Gil Goldstein – Brooklyn Sessions

– Lucía Martínez & the Fearless – Lucía Martínez & the Fearless

– O Sister! – Nobody Cares

Mejor Álbum de Clásica

– Alba Ventura – Mozart Piano Sonatas Vol. 1

– Daniel Zapico – Au Monde

– Maitane Sebastián – Bach Complete Cello Suites

– Pablo Zapico & Daniel Zapico – The Filippo Dalla Casa Collection

– Vandalia Trío – Gen

Premio Soundie al Mejor Videoclip

– Alice Wonder – Que Se Joda Todo lo Demás / Martina Hache

– Alizzz – El Encuentro / BRBR Films

– Belako – Sirène / María Murieda & Iñaki Billelabeitia

– Delaporte – Las Montañas / Eduardo Casanova

– _juno – _bcn626 / Abel Molina

Premio SAE Institute a la Mejor Producción

– Alizzz – El Encuentro / Alizzz

– Belako – Plastic Drama / Josu Ximun Billelabeitia

– Delaporte – Las Montañas / Sandra Delaporte y Sergio Salvi

– Triángulo de Amor Bizarro – Triángulo de Amor Bizarro / Carlos Hernández

– _juno – _bcn626 (Zahara Gordillo y Martí Perarnau IV)

Premio Instituto Ramón Llull al Mejor Álbum en Catalán

– Anna Andreu – Els Mals Costums

– Junco y Mimbre – Junco y Mimbre

– Mariallüisa – Es Per Tu i Per Mi

– Renaldo & Clara – L’amor Fa Calor

– Txarango – De Vent i Ales

Premio Instituto Etxepare al Mejor Álbum en Euskera

– Amorante – Bat Edo Hiru

– Gatibu – Musikak Salbatuko Gaitu

– Liher – Hemen Herensugeak Daude

– Nøgen – Under Alt

– Zetak – Zeinen Ederra Izango Den

Mejor Álbum en Gallego

– Boyanka Kostoca – Os Dous de Sempre

– Guadi Galego – Costuras

– Moura – Moura

– Néboa – A Realidade Enganosa

– Xosé Lois Romero & Aliboria – Latexo

Mejor Álbum Internacional

– Fontaines D.C. – A Hero’s Death

– Idles – Ultra Mono

– Lido Pimienta – Miss Colombia

– Perfume Genius – Set My Heart on Fire Immediately

– Phoebe Bridgers – Punisher

Mejor Diseño

– Crudo Pimento – 7 Acúfenos

– Detergente Líquido – Tú Tampoco Eres Como Antes

– Roigé – Ingràvid

– Pelomono – Gibraltar

– Single – Hola