‘Te sigo esperando’ de Kokoshca debería ser el gran himno de la generación Tinder

No ha sido uno de los 3 singles que han presentado el disco homónimo de Kokoshca, pero sí es una composición que podría perdurar mucho tiempo en el repertorio de la banda navarra. ‘Te sigo esperando’ es una producción punk como las que tan bien les funcionaron en sus inicios, especialmente ‘No volveré’, y es por tanto hoy nuestra Canción del Día.

Mientras la sección rítmica incita al bote continuado, la letra escrita por Amaia nos habla del amor que no ha llegado, al que se espera con toda la fe del mundo aún. «Me he tatuado tu nombre sin conocerte, para que no haya dudas al conocernos», dice la primera estrofa, mientras el estribillo, precioso, apuesta: «Aunque me han hecho mucho daño, no he aprendido a hacer daño. Lo mejor, lo reservo para ti».

Amaia Tirapu nos cuenta en una entrevista que publicaremos próximamente: «La quería para single pero al final la democracia es lo que tiene. Es muy guay, muy directa. La letra… creo que a todos nos ha pasado eso, todo el mundo quiere encontrar a esa persona, a veces parece que ha llegado, luego no… El estribillo a diferencia de ‘Me arranqué la piel’, en la que yo hablaba desde el dolor porque lo estaba pasando mal, igual porque he madurado, quería que fuera más alegre, quería decir «no pasa nada, lo mejor está por llegar»».

MIñaki afirma que ‘Asia’ le parecía más pop que ‘Te sigo esperando’, y por otro lado el grupo responde mi sugerencia de que el tema pueda ser un himno para la generación Tinder, todas esas personas que no terminan de encontrar alguien afín pese a la cantidad de oferta. Amaia reconoce que «nunca ha tenido Tinder porque le da miedo». Iñaki cree que la app ha mejorado mucho desde la pandemia. «Hay gente más interesante», dice él. «¡Bah! Eso parecía al principio», corrige Amaia. El grupo bromea también con un posible segundo sentido en ‘Te sigo esperando’: esperar un hijo que no llega. Lo llaman «punto Nena Daconte» en relación a ‘Tenía tanto que darte’. Desde luego, cuenta con su universalidad.



