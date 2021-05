Muere por covid-19 John Davis, co-líder de los verdaderos «Milli Vanilli»

Milli Vanilli fue el gran timo de la industria musical a finales de los años 80: un dúo de modelos que no sabía cantar, que llegó a triunfar en los Grammy en la categoría de revelación y que quedó al descubierto tras un sonoro playback en la MTV.

A continuación, se publicó un disco bajo el nombre The Real Milli Vanilli formado por las verdaderas personas que habían cantado en los dos discos de Milli Vanilli junto a otros vocalistas, pero ya no tuvo tanto éxito por razones evidentes: ni eran tan guapos, ni había muchas ganas de escucharlos tras haber engañado a medio mundo (ni las canciones eran tan buenas). Esas personas sobre todo fueron Brad Howell y John Davis. Se acaba de confirmar la muerte de este último (a la derecha del todo, en la foto) por complicaciones surgidas tras contagiarse de covid-19 a los 66 años.

- Publicidad -

Así lo ha confirmado su hija Jasmin recordando que «hizo feliz a mucha gente con su risa y su sonrisa, su espíritu feliz, su amor y especialmente a través de su música». The Real Milli Vanilli solo tuvo un disco, ‘The Moment of Truth’, compuesto por temas del productor del grupo «original» Frank Farian y Diane Warren, pero la reedición del álbum en América contenía una canción escrita por el propio John Davis, ‘Who Do You Love’.

De The Real Milli Vanilli, también ha fallecido Michael Byron, mientras en cuanto al dúo de modelos que en principio identificamos como Milli Vanilli, sobrevive Fab Morvan (tiene 55 años). Rob Pilatus murió en 1998 a consecuencia de una sobredosis de alcohol y drogas con receta. Como curiosidad, los streamings Milli Vanilli son infinitamente más altos en Youtube que en Spotify: a la gente le gusta verlos, aunque sean de mentira.





- Publicidad -