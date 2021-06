‘No Gods No Masters’ de Garbage será el «Disco de la Semana»

‘No Gods No Masters’ de Garbage será nuestro «Disco de la Semana», pues puede que no sea el mejor álbum de su carrera, pero sí uno que sigue dando que hablar entre los estupendos singles que conocemos hasta el momento, las canciones de su particular sonido rock que remiten a sus inicios (‘Uncomfortably Me’), temas de synth-pop cercanos a New Order (‘Flipping the Bird’) y pistas aventureras (‘A Woman Destroyed’). Aprovecharemos también para revivir puntos clave de su carrera.

Garbage dijeron que su nuevo disco estaba inspirado en Roxy Music, pero que al escuchar el álbum, no sería tan evidente. Poco a poco hemos ido dándonos cuenta de lo que quieren decir: los singles nos han llevado a décadas pasadas e intransitadas para ellos, sin que las influencias sean exactamente los que hubieras imaginado en primera instancia. El primer single ‘The Men Who Rule the World’ era un ejercicio de pop arty con el mensaje prevaleciendo sobre la melodía; el segundo podemos interpretarlo como su reverso pop, pero sin que su producción electrónica sea una referencia a sus tiempos más comerciales. No se parece a ‘Special’ ni a ‘I Think I’m Paranoid’.

- Publicidad -

El camino escogido por ‘No Gods No Masters’, el single que da título a su próximo álbum, se parece un poco más al de los sonidos explorados por Depeche Mode y New Order a finales de los 80 y principios de los 90, una influencia que aparece de manera puntual en el resto del álbum. Es una producción synth-pop realizada junto a su hombre de confianza Billy Bush, en la que se deja tanto espacio para que brillen los riffs de teclado, como para que lo haga el mensaje de Shirley Manson. Una buena canción adulta para bailar y pensar al mismo tiempo. Pensar, en este caso, en las revueltas que se han visto en Chile durante los últimos años.

Cuenta la cantante que fue durante un viaje antes de la pandemia a Santiago de Chile que dio con la idea para escribir esta canción. Le llamó la atención que le chocara ver la ciudad llena de pintadas: en sus propias palabras le estaba llamando más la atención el destrozo del mobiliario y ciertos edificios que el de las personas lo suficientemente desesperadas como para destrozarlas. ‘No Gods No Masters’ pretende, por tanto, hacernos conscientes de nuestros errores, y «reimaginar nuestra sociedad para el futuro y para nuestros hijos». De ahí los «over and over again»; de ahí frases como «el futuro es mío igual, ni maestros ni dioses a los que obedecer / cometeré los mismos errores otra vez».

- Publicidad -

El disco de Garbage sale este 11 de junio, con la siguiente secuencia en su edición simple:

1. «The Men Who Rule the World» 4:27

2. «The Creeps» 3:33

3. «Uncomfortably Me» 3:16

4. «Wolves» 4:16

5. «Waiting for God» 4:04

6. «Godhead» 4:08

7. «Anonymous XXX» 4:07

8. «A Woman Destroyed» 5:32

9. «Flipping the Bird» 3:37

10. «No Gods No Masters» 4:31

11. «This City Will Kill You» 4:36