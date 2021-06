Najwa / AMA

No hay más que ver la portada de ‘AMA’ para comprobar que el carisma de Najwa Nimri ha ido a más con el paso de los años. A diferencia de otras actrices de su edad, a ella se le acumula el trabajo, como explica ella misma: tras los hitos de ‘Vis a vis‘ y ‘La casa de papel‘, lo siguiente será un reality ficcionado llamado ‘Insiders’, otra gran apuesta de Netflix. «Si las mujeres dejan de trabajar en esta profesión a partir de los 40, soy una clara excepción, tengo 50», ha declarado durante la promoción de este disco.

También ha dicho que, aunque tiene más éxito como actriz que como cantante, la música es su «constante», «lo que siempre hace, más allá de que vaya bien o mal». Y a su último disco le fue mal. ‘Viene de largo‘ estaba bastante bien, pero se publicó en febrero de 2020. Sobran las palabras porque lo que sucedió inmediatamente después todos sabemos que se pareció demasiado al fin del mundo.

Durante la pandemia, Najwa ha improvisado una serie de versiones en Garage Band y las ha grabado junto a Josh Tampico como productor, un ingeniero de sonido conocido por sus trabajos con Marta Sánchez y con algunos artistas internacionales en sus visitas a España. ‘AMA’ es un trabajo minimalista, austero y elegante… que no consigue convertir estas características en principio positivas en virtud.

La mayoría de las canciones escogidas son tan sumamente famosas que han sido manoseadas ad nauseam en el mundo publicitario. Najwa, además de carisma -como decía-, también tiene una voz susurrante y particular con la que podía haber deconstruido clásicos como ‘Esta tarde vi llover’, ‘Perfidia’, ‘Mira que eres linda’ o ‘Piel canela’. Incluso la compañía puntual escogida es adecuada en su versatilidad: rusowsky es uno de los nombres que tener en cuenta en el underground y Pablo Alborán es una buena pareja para esta ‘Historia de un amor’. Es un acierto traer a Israel Fernández para una versión de ‘Solamente una vez’ que se quiere parecer un poquito a ‘Yeezus’ de Kanye West. Sin embargo, las grabaciones suenan apagadas en sus arreglos y no lo suficientemente arriesgadas: la distorsión y el misterio con que comienza ‘Perfidia’ se diluye cuando llega su estribillo -aquí, una bajona-. ‘Reloj’ aparece aderezada… por el tik tak de un ídem.

Únicamente con ‘Las hojas muertas’, ‘AMA’ nos da lo que esperábamos de Najwa en este disco: una deconstrucción con coros, susurros y silbidos que deja la original irreconocible, en principio. Por lo demás, todo ese interés que la cantante ha mostrado en el underground, en el llamado trap y en las nuevas tendencias de la electrónica nacional e internacional aquí no se muestran con garra. Sin gas de ningún tipo, ‘AMA’ es un insólito disco veraniego que habría tenido un poco más de sentido en Navidad, cuando no estuviéramos a 30 grados a la sombra.

Hay una última cosa que no se termina de entender en la actitud de Najwa, y que se refleja para mal en este disco. No sé si es inseguridad, una humildad excesiva, cierto pasotismo o cierta prisa, pero lo seguro es que no es el camino. Con todos los discos que ha sacado, el talento que ha mostrado en temas como ‘Go Cain’ o álbumes tan inquietos como ‘Donde rugen los volcanes‘, y su interés por la música underground pese al paso de los años, no se entiende cómo puede promocionar este álbum diciendo que no era consciente de lo que era un bolero, como no se entendía cómo pudo promocionar el anterior con vergüenza de equipararse a Mala Rodríguez, cuando el gran público le intuye la valentía de Zulema. ¿Está la artista en un momento especialmente vulnerable? No habría sido mala idea mostrarse así, en lugar de optar por una AMA que no terminamos de sentir como tal.