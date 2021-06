Diego El Cigala, detenido por violencia de género

Diego El Cigala ha sido detenido este miércoles a las 22.00 horas en el Hotel Catalonia Atocha de Madrid, por un presunto delito de violencia de género. Según informa La Vanguardia, los supuestos hechos habrían sucedido en verdad en Jerez de la Frontera. La mujer denunciante es su pareja Dolores Kina Méndez, quien habla de malos tratos continuados en el tiempo, al menos los dos últimos años, tanto físicos como humillaciones, según el diario El País.

El artista fue trasladado a la Comisaría del Centro de la ciudad, donde ha pasado la noche, pronto pasará a disposición judicial y un juez decidirá si pasa a prisión provisional o lo pone en libertad con cargos.

El Cigala fue detenido en 2014 por amenazas a una azafata de vuelo, a la que espetó «en un tono tremendamente exaltado y agresivo», cosas como «eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza». Le tuvo que pagar una multa de 1.200 euros por secuelas sufridas y 2.500 euros por gastos médicos, además de una compensación por los días que no pudo ir a trabajar.

Diego El Cigala cuenta con varios álbumes de éxito en nuestro país, pues ‘Picasso en mis ojos’ e ‘Indestructible’ han alcanzando el top 10 de ventas. Destaca el “sleeper” que fue ‘Lágrimas negras’ junto a Bebo Valdés en 2003, que además de estar 2 años en las listas, logró cierta repercusión en Francia y Portugal. En 2020 ha publicado ‘Cigala canta a México’, siendo este su último disco de momento.

