Måneskin dejan a Dua Lipa y CHVRCHES sin un nuevo top 1 en JENESAISPOP

No era la favorita de Eurovisión en nuestra redacción, pero sí del público que le dio la victoria y le está dando un éxito millonario a nivel internacional: ‘ZITTI E BUONI’ está siendo una de las improbables canciones del verano y es también la favorita de los lectores de JENESAISPOP esta semana. El tema de Måneskin es el más votado estos días y nuestro nuevo número 1.

- Publicidad -

Dua Lipa no puede repetir el número 1 que ya consiguió en nuestra lista con ‘New Rules’ (5 semanas), ‘Don’t Start Now’ (4 semanas), ‘Physical’ (8 semanas), ‘Break My Heart’ (1 semana) y ‘Levitating’ (1 semana). ‘Love Again’ no es de momento el 6º top 1 para Dua Lipa en nuestro top y ha de conformarse con el puesto 3 por detrás también de ‘Voilà’, la canción francesa de Eurovisión.

CHVRCHES y Robert Smith protagonizan también una destacada entrada en el número 5, y hay que recordar que la banda de Lauren Mayberry también ha sido número 1 en JNSP varias veces: con ‘Lies’, ‘Under the Tide’ y ‘Clearest Blue’.

- Publicidad -

En el top 20 entran Billie Eilish y Wolf Alice, mientras Mø, JUNGLE, ViVii e Idoipe lo hacen en la mitad baja. Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Amaia, Alizzz / El encuentro

Angel Olsen, Sharon van Etten / Like I Used to

Anne Lukin / V

Arab Strap / The Turning of Our Bones

Ava Max / EveryTime I Cry

Baiuca, Rodrigo Cuevas / Veleno

Barbara Pravi / Voilà

Billie Eilish / Lost Cause

Billie Eilish / Your Power

C. Tangana / Ingobernable

Cabiria / Via Torino

Carolina Durante / Famoso en tres calles

Chica Sobresalto / Selección natural

CHVRCHES, Robert Smith / How Not to Drown

dani / Me da igual

Deafheaven / Great Mass of Color

Doja Cat, SZA / Kiss Me More

Dua Lipa / Levitating

Dua Lipa / Love Again

Fangoria / Momentismo absoluto

GusGus, John Grant / Love Is Alone

Hooverphonic / The Wrong Place

IDOIPE / El jilguerillo

James / Beautiful Beaches

Jessie Ware / Please

JUNGLE / Talk About It

Kings of Convenience / Rocky Trail

Kokoshca / Regresando a la ciudad

Lana del Rey / White Dress

Leon Bridges / Motorbike

Lil Nas X / MONTERO (Call Me By Your Name)

London Grammar / How Does It Feel

Lorde / Solar Power

Los Punsetes / Shiseido

Marc Seguí, Pol Granch / Tiroteo

Marina / Purge the Poison

Måneskin / ZITTI E BUONI

Mø / Live to Survive

Miss Caffeina / Me voy

Mujeres, Cariño / Al final abrazos

Olivia Rodrigo / deja vu

Regard, Troye Sivan / You

Rigoberta Bandini / Perra

Soleá Morente / Iba a decírtelo

The Linda Lindas / Racist, Sexist Boy

Tinashe, Buddy / Pasadena

ViVii / Summer of 99

Wolf Alice / Smile

Zahara / berlin U5

Zahara / MERICHANE Ver resultados