50 Cent obsequia a Broncano una botella de cognac, y este le regala aceite de Jaén

Esta noche el programa de La Resistencia ha sido emocionante para David Broncano, y no porque el invitado haya sido Abraham Mateo. El cantante gaditano es amigo de 50 Cent porque colaboró con él en un single llamado ‘Háblame bajito‘ en 2017 (en el tema también aparecía Austin Mahone) y ha solicitado al rapero de Queens que grabe un vídeo especial para La Resistencia, el «programa número 1 en España». Broncano ha acabado prácticamente taquicárdico.

El autor de ‘Get Rich or Die Tryin‘ ha aprovechado su surrealista cameo en La Resistencia por vía telemática para hacer promoción de su marca de cognac y le ha regalado una botella al presentador. Este ha contestado con otro vídeo en el que ha dicho que «no voy a beber el cognac porque si lo bebo me vuelvo loco pero se lo voy a dar a mi padre que se está muriendo y a él le encanta el alcohol». A continuación le ha comunicado que, a cambio, le obsequiará una botella de aceite de virgen extra de Jaén, de donde es él, pero para «ponerlo en las tostadas y no para echarlo en el culo de la gente en los videoclips».

La mayor parte de la entrevista de Broncano a Abraham Mateo se ha centrado en 50 Cent: Mateo ha contado que, cuando le conoció, «no sabía qué esperarse» porque conocía la historia de Curtis y los nueve disparos que recibió poco antes de publicar su debut, pero que cuando por fin se vieron las caras le pareció una persona «noble» y «simpática». Mateo ha hablado también de su colaboración con J Lo, de la que cuenta que es una «mami», y también de su nuevo single «tropical» ‘Sanga Zoo’, así como de sus inicios versionando a Raphael. Al final se marca una versión «urbana» de ‘Yo soy aquel’… pareciendo más bien Bustamante.

