Mad Cool había venido dando sus pistas para el cartel de 2022 desvelando letras clave en sus redes sociales. Esta mañana se conoce el resultado. Tras haber tenido que posponer su edición 2020 por la covid-19, y la de 2021, también, el festival ha decidido cambiar de tercio casi radicalmente para dejar atrás la línea editorial de Billie Eilish y Taylor Swift para apostar por cabezas de cartel exclusivamente masculinos y de rock.

Los cabezas de cartel de 2022 serán todos hombres, con alguna excepción como la bajista de Pixies. El miércoles 6 de julio del año que viene será el turno de Metallica, Twenty One Pilots (más poperos en ‘Scaled and Icy‘, eso sí) y Placebo; el jueves 7 de julio, de Imagine Dragons y The Killers. El viernes 8 actuarán Muse y Faith No More y el sábado 9 lo harán Kings of Leon y Pixies. Además, encontramos a otros grupos como Deftones, alt-J, Editors y Royal Blood en letra pequeña. Una pequeña cuota femenina la pondrán Wolf Alice, que acaban de sacar el excelente ‘Blue Weekend‘, y St Vincent.

- Publicidad -

Eso sí, el festival no renunciará a la música pop a través de un par de pequeñas pinceladas entre las que destacamos a Carly Rae Jepsen, Zara Larsson, MØ y en España Rocío Sáiz. Entre la letra pequeña, nombres tan interesantes como Floating Points, beabadoobee, Phoebe Bridgers, Shura, Nina Kraviz, IAMDDB, Leon Bridges, Princess Nokia, Marika Hackman, Noga Erez y Parcels, que acaban de sacar un excelente single, ‘Free’.

- Publicidad -