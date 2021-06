Corría el año 2017 cuando os hablamos por primera vez de The Marías, que no es un grupo de «mujeres» como da a entender el nombre de Mujeres, que tampoco son mujeres, sino un dúo compuesto por una chica que de hecho se llama María y se apellida Zardoya, y es de Puerto Rico, y por un músico de Los Ángeles que se llama Josh y se apellida Conway.

En todo este tiempo, The Marías han triunfado en las plataformas con singles como ‘I Don’t Know You’, ‘Cariño’ o ‘Only in My Dreams’ gracias a un sonido que, como contaba mi compañero Raúl Guillén su momento, «mezcla elementos como el jazz, el soul y el soft pop que evoca a The Cardigans, los primeros Phoenix o Lana del Rey, con algunos toques de psicodelia contemporánea a lo Tame Impala». Una pócima que este viernes se ha terminado de cristalizar por fin con ‘CINEMA’, su álbum debut, que por cierto incluye una aparente referencia a Almodóvar con el título del interludio orquestal ‘Hable con ella’.

Aunque el tema que promociona ‘CINEMA’ desde este viernes es ‘Calling U Back’, el cual puedes escuchar en la playlist de novedades actualizada, nosotros nos quedamos con el que es su mayor éxito hasta la fecha. ‘Hush’, hoy la Canción Del Día, es una de esas producciones post-todo que lo mismo te recuerdan a los días de gloria del electroclash como a la estética tétrica de Billie Eilish, pues de hecho el tratamiento de voces guarda similitudes con su éxito ‘Therefore I Am’.

Desde su título, ‘Hush’ desprende una vibra despreocupada, y como ha contado María, la canción va sobre no dar peso a las opiniones de los demás. «Siempre hay alguien que tiene algo que decir sobre lo que estás haciendo y esta canción habla sobre no darle importancia a sus palabras y sobre decirles que se callen la puta boca y se metan en sus asuntos».



