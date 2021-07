‘Nanâ‘ es una de las canciones de electrónica más reconocibles de los últimos años, un «must» en cualquier DJ set estival que se precie. Sus autores son Paul Armand-Delille y Alexandre Grynszpan, dos productores franceses que ya tenían sus propias carreras en solitario (el primero era Polocorp, el segundo Peter Pan) cuando se conocieron en 2012 y decidieron formar el dúo Polo & Pan. Su álbum debut, ‘Caravelle‘, lanzado en 2017, obtuvo el Disco de Oro en Francia gracias a su buena colección de producciones de electrónica veraniega y tropical y el segundo, ‘Cyclorama’, acaba de ver la luz incluyendo otra serie de estupendos temas con los que seguir contando a Polo & Pan en los festivales que se avecinan.

Concebido como «una odisea musical a través de las fases de la existencia humana, del nacimiento a la vida adulta hasta la muerte… y la trascendencia», ‘Cyclorama’ no es un disco tan conceptual como parece y su secuencia no emula las fases de la vida humana, como nos ha contado Alexandre Grynszpan en una entrevista con él que publicaremos próximamente. Pero sí presenta un amplio abanico de los sonidos que inspiran a Polo & Pan, que son muchos y muy distintos.

Sin ir más lejos, el primer single saquea con buen gusto ‘Ani Kuni’, una conocida canción infantil de origen amerindio de la que personalmente me quedé prendando cuando la escuché de fondo antes de un concierto de Ladytron; y que en Francia fue popularizada por la cantante Madeleine Chartrand. En el álbum encontramos desde electrónica desértica (‘Oasis’, el grupo ha buscado hacer música que poder pinchar en Burning Man) a house buenrollista y veraniego (‘Jiminy’) pasando por ecos de bossa nova (‘Les jolies chose’), medios tiempos vocoderizados a lo Air (‘Artemis’), cancioncillas folki a lo Carla Bruni (‘Peter Pan’) o tan influidas por la chanson como ‘Melody’.

Entre las mejores canciones de ‘Cyclorama’ hay que contar ‘Feel Good’, un cuco tema de piano jazzy que desprende exactamente eso mismo; la espectacular y misteriosa ‘Requiem’, que utiliza percusiones de tipo acero y parece la evolución electrónica del ‘Mon Maquis‘ de Alizée; y también las dos pistas que utilizan samples de manera muy prominente. Ya hemos contado que ‘Magic’ es un clásico instantáneo de Polo & Pan gracias a su conseguidísima fusión entre ‘Telescope’ de Pino Donaggio y ‘Magic’ de Pilot por la vía de Young Marco; pero también hay que destacar ‘Bilboquet (Sirba)’, que samplea con atino la melodía de ‘Sirba’ de Vladimir Cosma, la canción principal de la película de 1972 ‘El gran rubio con un zapato negro‘.

Aunque las canciones de ‘Cyclorama’ funcionan bien en su totalidad se echan en falta composiciones más creativas en la segunda mitad, que no se conformen simplemente con ser buena música de fondo sin más. Si algo han demostrado Polo & Pan es que son capaces de sacarse de la manga hitazos de lo más inesperados, como ha sido el caso de ‘Magic’, pero demasiadas canciones en este disco no terminan de destacar por encima de lo correcto, especialmente las menos bailables. No estaría mal escucharles explorar, por ejemplo, su paleta más easy-listening o más clásica, pues la pista introductoria, ‘Côme’, derrocha la sensibilidad de un Claude Debussy y debería durar el doble.