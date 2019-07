Crónica: Ladytron intoxican con su bruma de synth-pop industrial en Barcelona… quizá demasiado

Ladytron han vuelto después de ocho años, y por los aplausos que generan en el público en cuanto salen al escenario o entre canción y canción, se nota que se les ha echado de menos. Helen Marnie, Daniel Hunt, Mira Aroyo y Reuben Wu visitaron Barcelona el pasado sábado para presentar su nuevo álbum homónimo y aunque no llenaron la totalidad de la sala Razzmatazz sí ofrecieron un concierto sólido e hipnótico, si bien algo plano debido al mismo problema que ya vimos en su show anterior en Low Festival.

Sin un gran concepto detrás, al menos el show de Ladytron sí está bien pensado estéticamente incluso desde el momento en que sus integrantes van apareciendo uno a uno al escenario. Durante este breve instante suena ‘Ani Kuni‘ de Madeleine Chartrand, un hit perdido del pop psicodélico de los años 60 con el que Ladytron nos quieren decir que lo que vamos a ver no es un concierto de pop, sino un ritual o algo parecido. Con sus cuatro integrantes vestidos de negro, Ladytron buscan en sus show la estética de lo oculto y lo nigromántico, perfecta para sus canciones y para la frialdad con la que Helen y Mira las afrontan.

Los agresivos ritmos industriales de ‘Black Cat’ funcionan tan bien como apertura del concierto de Ladytron como lo hacían abriendo ‘Velocifero‘, y es de agradecer que los escoceses no hayan centrado el setlist demasiado en su último disco, del que apenas suenan cinco canciones de probablemente unas 14. ‘The Animals’ e ‘Into the Fire’ especialmente suenan muy bien integradas dentro del repertorio de clásicos de Ladytron, por lo que quizás habría sido mejor idea distribuirlas mejor a lo largo del setlist, que termina resultando algo plano a medida que avanza el concierto y solo remonta con la llegada de sus dos mayores hits.

Uno de los motivos de esto es por supuesto la ausencia en el setlist de varios temas icónicos o al menos especialmente recordados de Ladytron como ‘Playgirl’, ‘Evil’ o ‘Sugar’. Odio las quejas tipo “pues no han tocado esta canción”, pero en este caso la ausencia de estos hits en el concierto dio lugar a un set demasiado homogéneo y por tiempo incluso demasiado corto. Por contra, ‘International Dateline’ resultó una grata sorpresa, ‘Discotraxx’ triunfó y ‘Destroy Everything You Touch’ fue un colofón inmejorable aunque esperado, aunque tengo dudas de que funcione como cierre de concierto. ¿No suena más a apertura?

También hay que elogiar el sonido de Ladytron: su fusión de synth-pop industrial y shoegaze sonó estupendamente y logró una atmósfera muy particular, al menos desde mi posición. Dicho esto, repito: el show de Ladytron en Barcelona habría agradecido una distribución más igualitaria en el setlist de sus nuevos y viejos temas, así como algún otro hit que parece habérseles olvidado o incluso alguna salida de tono tipo ‘Flicking Your Switch’ para cambiar un poco el sabor general. Al menos no fueron tan sosos como en las entrevistas…