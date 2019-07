Ladytron: “Muchos artistas nuevos no pueden dedicarse a la grabación de discos, la industria sí. Nadie debería celebrar esto”

Los escoceses Ladytron, que nos enamoraran a principios de la pasada década con una serie de pepinazos de electropop incontestables como ‘Playgirl’, ‘Seventeen’, ‘Destroy Everything We Touch’, ‘Ghosts’ o ‘Discotraxx’, han vuelto este año con su primer álbum en 8 años, el séptimo. Un trabajo homónimo con el que Helen Marnie, Mira Aroyo, Daniel Hunt y Reuben Wu han vuelto a explorar ese sonido tan particular que realmente nadie ha conseguido replicar, sumando más buenos temas a su repertorio como ‘The Animals’ o ‘Until the Fire’ que no deberían haber decepcionado a sus fans. Antes de su paso por el Low Festival 2019 de Benidorm el viernes 27 de julio y por la sala Razzmatazz de Barcelona el 28, Helen y Daniel nos contestan a unas preguntas por correo sobre este nuevo largo, su largo descanso o la industria musical.

Este es vuestro primer disco en 8 años. Después de ‘Gravity the Seducer’, los miembros de la banda empezasteis a hacer cosas diferentes, algunos creasteis una familia o incluso os mudasteis a otro continente. ¿Alguna vez os preocupó que otros miembros de Ladytron perdieran el interés en la banda después de tanto tiempo, o separarse nunca fue una opción?

Helen: “Nunca fue una posibilidad separarse. Todos necesitábamos un descanso, simplemente tomó unos años más de lo esperado”.

El disco es homónimo. Después de 8 años, tiene que ser algún tipo de declaración. ¿Cuál es la historia detrás de este título? ¿Barajasteis títulos diferentes?

Daniel: “Realmente nunca consideramos otro título, el disco siempre fue homónimo”.



Después de tanto tiempo, el disco también parece un regreso a vuestro sonido clásico. ¿Nunca habéis fantaseado con cambiar radicalmente vuestro sonido y sorprender al mundo (y quizá asustar a algunos de vuestros fans)?

Helen: “Yo no diría que este álbum es un regreso a ningún sonido en particular. Para nosotros es una continuación de nuestros tres discos más recientes. Es más duro que el anterior, eso es todo”.

Daniel: “Hemos evolucionado con el tiempo y los sucesivos cambios que ha sufrido nuestro sonido a lo largo de 6 álbumes han sido en su mayor parte instintivos. El mayor cambio de sonido fue del álbum 2 al álbum 3.

Helen: No nos hemos sentado y tomado la decisión de hacer algo diferente, si ocurriera también sería instintivo”.

Daniel: “El álbum no intenta ser nada en concreto, simplemente refleja el mundo en el que estamos. Y sin esperanza estamos todos jodidos”

¿Cómo ha sido el proceso de reuniros para este nuevo álbum, en cuanto a la composición y grabación de las canciones? ¿Ha cambiado la dinámica entre vosotros o todo ha fluido como siempre?

Helen: “Realmente no ha cambiado. Ahora la distancia geográfica entre nosotros es mayor pero siempre hemos trabajado remotamente hasta cierto punto. Incluso al principio”.

Las letras tienen un componente apocalíptico. Hablan de incendios, de caerse, literalmente del Apocalipsis, de estar lejos de casa… Hay personajes que os disparan o que os apuntan con una pistola, visiones que os persiguen… Pero vosotros decís que el disco es optimista en cualquier caso. ¿Diríais que el álbum intenta mantener la esperanza a pesar del mal estado en el que se encuentra el mundo?

Daniel: “Creo que el álbum no intenta ser nada en concreto, simplemente refleja el mundo en el que estamos. Y sin esperanza estamos todos jodidos”.



El álbum tiene una coherencia interna, pero el sonido de las canciones varía. Los ritmos de ‘Paper Highway’ y ‘Deadline’ son más fríos y duros, mientras ‘The Animals’ suena más expansiva y pop. ¿Componéis las canciones y después decidís en qué tipo de sonido pueden encajar, o es más bien un proceso de exploración que no sabéis hacia dónde os va a llevar?

Helen: “Es más una exploración. En algún punto empiezas a ver el álbum hacerse un todo”.

Mirando atrás, habéis creado un sonido electrónico muy reconocible. ¿Os suena algún artista actual que pueda haberse inspirado en vuestro sonido, o realmente no prestáis atención a estas cosas?

Helen: “No prestamos atención a estas costas a menos que alguien nos dirija hacia algún nombre en concreto”.

Daniel: “Muchos artistas nuevos no pueden dedicarse a la grabación de discos, pero la industria sí. Nadie debería celebrar esto. El descubrimiento algorítmico tiene el potencial de dañar la diversidad musical”

¿Habláis entre vosotros de vuestras canciones viejas? Por ejemplo, ¿hay alguna canción de la que estéis más orgullosos, o alguna que ya no os guste? ¿Como grupo tenéis una canción o disco favoritos de Ladytron o varía según los integrantes?

Daniel: “Estas cosa cambian. Obviamente hay canciones que significaron más para nosotros en su momento y ya no tanto. Otras significan más ahora que antes. Tenemos un consenso con algunas canciones, en otras estamos en desacuerdo. Algunas canciones significan algo personalmente para cada uno de nosotros y eso las hacen destacar. Cuando preparábamos esta gira evidentemente tuvimos que escuchar material con oídos nuevos, y algunas canciones destacan más en el set que otras”.



Este año se cumple el 20 aniversario de vuestra formación. Han cambiado mucho las cosas en la industria de la música desde que empezaseis. ¿Estáis contentos con el modo en que el streaming se ha apoderado de la industria, con la consecuencia de que la música sea más accesible pero también más “gratuita”?

Daniel: “Muchos artistas nuevos no pueden dedicarse a la grabación de discos, pero la industria sí. Nadie debería celebrar esto, por muy cómodo que sea el streaming. Aunque el proceso de producción se ha democratizado, lo cual obviamente está genial, creo que el descubrimiento algorítmico tiene el potencial de dañar la diversidad musical”.

Helen: “No volverá a haber en Ladytron un lapso tan largo entre discos otra vez”

Produjisteis unas pocas canciones para Christina Aguilera en 2010 para su disco ‘Bionic’. ¿Qué recordáis de aquella época? ¿Qué temas menos conocidos de Ladytron le recordáis mencionar? ¿Hay alguna artista actual con el que os gustaría trabajar?

Daniel: “Fue divertido, pero para nosotros también fue una manera de trabajar a la que no estábamos acostumbrados. Yo siempre he dicho que su visión original para el álbum era estupenda, pero que el sello interfirió en ella. Lo que salió fue este extraño álbum doble que permaneció siendo de culto entre su público. He trabajado con otros artistas desde nuestro último álbum, como Lush o Lia Paris”.

¿Qué depara a Ladytron? ¿Habrá otro largo lapso entre álbumes?

Helen: “Primero nos queda mucho camino por recorrer con este disco. Pero no volverá a haber en Ladytron un lapso tan largo entre discos otra vez”.