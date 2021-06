Polo & Pan, el dúo de productores francés compuesto por Paul Armand-Delille (Polocorp) y Alexandre Grynszpan (Peter Pan), publica hoy su nuevo disco ‘Cyclorama’, el cual ha sido concebido como «una odisea musical a través de las fases de la existencia humana, del nacimiento a la vida adulta hasta la muerte… y la trascendencia». El grupo es muy querido por su sonido de electrónica bailable veraniega y tropical, expuesto en su primer álbum ‘Caravelle‘ y en sus dos mayores éxitos, ‘Nanã’ o ‘Canopée’, y ‘Cyclorama’ continúa la tendencia con más buenos temas como este ‘Magic’ que hoy es la Canción Del Día.

Festivalera a más no poder, perfecta para bailar cuando se pone el sol, ‘Magic’ es también la pista más larga de ‘Cyclorama’ pero puede que sea la mejor, aunque no es demasiado representativa del largo pues su composición es la que más se basa en samples. En una entrevista con Polo & Pan que publicaremos próximamente, Alexandre recuerda que de hecho ‘Magic’ no iba a formar parte del disco pero que, cuando en 2019 la tocaron en el Chambord x Cercle Festival, cuando aún era un simple «DJ edit» con el que rellenar su setlist y no una grabación de estudio como tal, la gente se volvió loca y su sello le empezó a preguntar por ese temazo desconocido que habían presentado en directo.

‘Magic’ nace de dos canciones de las que Alexandre es fan. Por un lado, la intrigante ‘Telescope’ de Pino Donaggio, una de las canciones que forman parte de la banda sonora de la película neo-noir de 1984 ‘Body Double‘ de Brian De Palma, pero la versión que fascina a Alexandre en realidad es el remix del DJ holandés Young Marco publicado en 2013. Por el otro, ‘Magic’, uno de los mayores éxitos de la banda de rock escocesa de los años 70 Pilot, del que Alexandre se enamora cuando lo escucha en la banda sonora de la película de 1996 ‘Happy Gilmore’, protagonizada por Adam Sandler.

Si parecía absolutamente imposible que un grupo de soft-rock como Pilot sonara bien integrado dentro de una producción synth-noir de Pino Dimaggio, Polo & Pan consiguen que estos mundos casen a la perfección en una canción ensoñadora que se postula desde ya como una de las mejores de su breve carrera.







