Las mejores canciones de 2021, de momento

Tras nuestra lista de mejores discos de 2021 de enero hasta junio, es decir, la mitad del año, compartimos nuestra lista con las mejores canciones de 2021, en el mismo período. Viene acompañada de una playlist de Spotify que será la misma que en diciembre mostrará las 100 mejores canciones del año, pues entonces la actualizaremos, como viene siendo habitual. Nuestra playlist con lo mejor de 2020 llegó a rondar los 1.000 suscritos.

Como en el caso de los discos, hay que hablar de la excelente cosecha nacional, sumando aquí nombres de artistas noveles tan excitantes como Babi, Marc Seguí, Rigoberta Bandini y en un entorno más indie, Adiós Amores; si bien la cosecha internacional en el mundo del pop no ha sido tan decepcionante como en discos. Aquí sí toca destacar los exitazos de Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Doja Cat, etcétera; junto a las obras maestras entregadas en un entorno menos mainstream, por Sharon Van Etten con Angel Olsen y Japanese Breakfast. Salvan los muebles, aunque sin entusiasmar tanto como en otras ocasiones, estrellas de primera línea como Billie Eilish, Lorde, Lana del Rey y Bruno Mars.

Zahara / MERICHANE

Olivia Rodrigo / drivers license

Rigoberta Bandini / Perra

Sharon van Etten, Angel Olsen / Like I Used To

C. Tangana / Ingobernable

Babi / Incondicional

Lil Nas X / MONTERO (Call Me Your Name)

Doja Cat, SZA / Kiss Me More

Marc Seguí, Pol Granch / Tiroteo

Bad Gyal, Rema / 44

Japanese Breakfast / Be Sweet

Alizzz / Ya no siento nada

Maria Arnal i Marcel Bagés / Fiera de mí

Jessie Ware / Please

CHVRCHES, Robert Smith / How Not to Drown

Lana del Rey / Chemtrails Over the Country Club

Wolf Alice / The Last Man on Earth

Kokoshca / Te sigo esperando

Mujeres, Cariño / Al final abrazos

Genesis Owusu / Don’t Need You

Kase.O, SFDK / Ringui Dingui

easy life / skeletons

Billie Eilish / Your Power

Sen Senra / Tumbado en el jardín viendo atardecer

Molly Burch, Wild Nothing / Emotion

La Casa Azul / Entra en mi vida

Marta Movidas / Mira lo que me has hecho hacer

girl in red / Serotonin

Porter Robinson / Look at the Sky

Aly & AJ / Sympton of Your Touch

Eddy de Pretto / Bateaux-Mouches

Espanto / Fotos con las autoridades

Danny L Harle, DJ Danny / On a Mountain

Lucy Dacus / Hot & Heavy

Cola Boyy, The Avalanches / Don’t Forget Your Neighborhood

Garbage / The Men Who Rule the World

serpentwithfeet / Fellowship

Cassandra Jenkins / Crosshairs

Sleaford Mods, Amy Taylor / Nudge It

Califato 3/4 / Te quiero y lo çabê

Mon Laferte / Aunque te mueras por volver

Silk Sonic / Leave the Door Open

Arlo Parks / Hope

Celeste / Tonight Tonight

Lorde / Solar Power

Ganges / 6º

SZA / Good Days

Parannoul / Beautiful World

Adiós Amores / Doce navajas

JUNGLE / Talk About It