Hoy 16 de julio salen nuevos discos de Clairo, Wavves, WILLOW, Tones and I, John Mayer, Alice Coltrane (una reedición) o el nuevo trabajo póstumo de Pop Smoke con colaboraciones estelares. Esta semana también ha visto la luz un EP de Yves Tumor.

En cuanto a singles sueltos, Shakira estrena hoy su single, bastante diferente a lo que ha solido hacer, y Normani presenta el suyo con la compañía de Cardi B tras un tiempo más o menos desaparecida. Además, Carolina Durante siguen avanzando su disco con un segundo adelanto y CHVRCHES presentan el tercero de su próximo trabajo, mientras Vetusta Morla ya han dado a conocer el primer single de su nuevo álbum.

Hoy presentan, o han presentado a lo largo de los últimos días, nuevas propuestas nombres internacionales como Mabel, The Chemical Brothers, Carolina Polachek con un ‘Bunny is a Rider‘ que hemos destacado en portada, Bastille, Alessia Cara, Walk the Moon, Aqua (para el Pride), Peach Tree Rascals, Conan Gray, Natalie Imbruglia, Baby Queen o Fryars, y también figuras nacionales como Don Patricio, Chica Sobresalto, La Zowi, Corizonas, Bea Pelea, Los Vinagres o MANTRA.

Entre las novedades de la semana también encontrarás un remix «muy 2021» de ‘Creep’ de Radiohead por parte de Thom Yorke, una nueva versión de ‘Venus Fly Trap’ de Marina con la participación de Tove Lo, un nuevo tema de Haim para la BSO de ‘The Last Letter from Your Lover’ o nuevos singles de Fuel Fandango, Anne-Marie, LANY, Modo Avión, Likke Li con Tyler, the Creator (un remix de ‘I Follow Rivers’) o Chet Faker, entre otros.



