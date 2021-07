Dua Lipa, Kanye West, Chris Brown, Pharrell… en el inminente disco póstumo de Pop Smoke

‘Shoot for the Stars, Aim for the Moon‘ fue exactamente el 4º disco más vendido en todo el mundo en 2020 según las estimaciones de Mediatraffic. Dos canciones consiguieron llegar al top 10 del Billboard Hot 100: la melosa ‘What You Know Bout Love’ y ‘For the Night’, esta última un medio tiempo entre el trap y la guitarra junto a Lil Baby y DaBaby.

Pop Smoke había sido asesinado en su casa a la edad de 20 años en febrero de 2020, pero su legado continúa y esta misma noche sale al mercado un álbum suyo llamado ‘Faith’ cuyo tracklist se acaba de revelar tan sólo horas antes.

La lista de invitados es de vértigo e incluye nombres familiarizados con el pop como Dua Lipa (precisamente una gran amiga de DaBaby, pues ambos han hecho de ‘Levitating’ un macrohit) y Pharrell, polémicos como Chris Brown, omnipresentes como Future y Quavo, Kanye West, Pusha T, 21 Savage… Una obra de ingeniería en la producción sobre la que se desconocen más detalles sobre la forma de grabación. Pop Smoke habría cumplido 22 años estos mismos días, en concreto el próximo lunes día 20 de julio, por lo que el disco sale para celebrarlo.

1. “Good News”

2. “More Time”

3. “Tell the Vision” feat. Kanye West and Pusha-T

4. “Manslaughter” feat. Rick Ross and The-Dream

5. “Bout a Million” feat. 21 Savage and 42 Dugg

6. “Brush Em” feat. Rah Swish

7. “Top Shotta” feat. Pusha-T, Travi, and Beam

8. “30” feat. Bizzy Banks

9. “Beat the Speaker”

10. “Coupe”

11. “What’s Crackin” feat. Takeoff

12. “Genius” feat. Lil Tjay and Swae Lee

13. “Mr. Jones” feat. Future

14. “Woo Baby Interlude”

15. “Woo Baby” feat. Chris Brown

16. “Demeanor” feat. Dua Lipa

17. “Spoiled” feat. Pharrell

18. “8-Ball” feat. Kid Cudi

19. “Back Door” feat. Quavo and Kodak Black

20. “Merci Beaucoup”

