Caroline Polachek ha publicado su primer single original desde el lanzamiento hace unas temporadas de ‘Pang‘, uno de los mejores discos de 2019. La artista estadounidense sigue asociada a la constelación de productores de PC Music y ‘Bunny is a Rider’, el tema que ha estrenado esta noche, está producido por ella y por Danny L Harle, autor de un ‘Harlecore‘ que hemos seleccionado como uno de los mejores álbumes de lo que llevamos de año.

Ambos vuelven a hacer magia en ‘Bunny is a Rider’. El tema, que no tiene nada que ver con otro de of Montreal titulado casi igual, descarga el peso y la intensidad que caracterizan el sonido de ‘Pang’ y apuesta por un sonido más ligero acorde a su letra sobre una amante tan «escurridiza» que ni los «satélites» son capaces de encontrarla. En ‘Bunny is a Rider’, Caroline es el conejito de ‘Alicia en el país de las maravillas’ que nadie puede perseguir sin perder de vista.

En lo musical, ‘Bunny is a Rider’ es una producción de art-pop futurista y funky minimalista y tallada con toda la elegancia que cabe esperar de Caroline, pero por la que también asoman silbidos que reproducen la melodía o la voz de la hija pequeña de Danny. El músico, por cierto, toca el bajo en la grabación y Caroline define su aportación como «abrasadora», una elección de palabra oportuna pues la artista considera ‘Bunny is a Rider’ un «buen tema para el verano».

