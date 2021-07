10 años sin Amy Winehouse, gran icono del siglo XXI

Amy Winehouse fue uno de los primeros descubrimientos de JENESAISPOP en el año de nacimiento de la web, mucho antes de que ‘Back to Black’ se convirtiera en una de las grandes obras maestras del siglo XXI. Algo que a su vez sucedió mucho antes de que la cantante nos dejara, aunque aún no haya recibido el reconocimiento de una parte importante de los medios. Cuando están a punto de cumplirse 10 años de la trágica desaparición de Amy Winehouse, Sebas y Claudio repasan la historia de la cantante, desde aquellos tiempos en que Spotify no existía y Youtube no era ni mucho menos lo que es hoy.

Los presentadores de REVELACIÓN O TIMO: EL PODCAST DE JENESAISPOP narran sus primeros recuerdos de la cantante -descubierta por un comentario de la web dejado por el usuario y a la postre colaborador Carlos Úbeda-, algunas curiosidades sobre su vida y también el resto de su discografía (‘Frank‘, disco póstumo) así como sobre la era neo-soul.

Jaime Cristóbal de J’aime, Popcasting y Hit de Ayer nos deja un interesante mensaje telefónico sobre las claves del éxito de Amy Winehouse, o su relación con el fenómeno Lana del Rey, y reflexionamos sobre el declive en los últimos años de la cantante. La versión ivoox de este podcast incluye una canción de Amy y otra que lo parece. Obviamente ‘Back to Black’ aparece a doble página en el libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘ que podéis adquirir en nuestra tienda con un 5% de descuento solo durante este mes de julio.



