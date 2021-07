Lorde ha dado señales de vida cuando acaba de cumplirse un mes del lanzamiento de ‘Solar Power’, su primer single en 4 años, que ha pasado completamente sin pena ni gloria por las listas de éxitos, y había anunciado que el segundo single de ‘Solar Power’ saldría hoy miércoles 21 de agosto, como así ha sido. El tema escogido es el que presenta el título más curioso de todo el disco, ‘Stoned at the Nail Salon’. Puedes comentar las novedades de Lorde en nuestro foro de la artista.

En una entrevista reciente con The Guardian, Lorde había comentado este tema. La neozelandesa habla de un “tipo de búsqueda, de sentirte insegura sobre el camino que has elegido o sobre sentirte sola”, pero añade que “no pienso que estas emociones sean malas o permanentes, todas forman parte de la vida, de sentir esa emoción trepidante”. El tema nace de una revelación que experimenta Lorde cuando descubre que «las modelos sexys de Instagram que me han hecho sentirme inferior… ellas también van a envejecer, todas estamos subidas en el mismo autobús y, en algún punto, nos tenemos que subir en el bus de vuelta».

En ‘Stoned at the Nail Salon’, Lorde canta que «todas las chicas hermosas caducarán como las rosas», pero la canción habla también de otras cosas. La cantante neozelandesa reflexiona sobre su vida, se pregunta si «hay algo que falta», recuerda momentos con su perra u otros que pasaba desnuda en la cama con su persona amada, aconseja que «pases todas las tardes que puedas con la gente que te ha criado» y concluye que «es momento de relajarse, me lleve esto donde me lleve».

En cuanto a la propuesta musical, si ‘Solar Power’ era minimalista, y eso que llegaba a recordar a ‘Loaded’ de Primal Scream y a ‘Freedom 90’ de George Michael a la vez, ‘Stoned at the Nail Salon’ lo es más todavía, al ser prácticamente una canción a guitarra y voz, si bien la voz de Lorde suena multiplicada por capas, enriqueciendo la grabación. Se trata de una bonita balada de folk luminosa y optimista, pero en la que también se percibe un poso de melancolía. Clairo y Phoebe Bridgers hacen coros pero a quien recuerda la composición es a la última Lana Del Rey.

En uno de sus curiosos mails, Lorde ha explicado que ‘Stoned at the Nail Salon’ nació después de un tiempo en que empezó a sentirse insegura por su lugar en la industria: «estaba empezando a sentirme fuera de la onda culturalmente, y sentía que la nueva tanda de adolescentes precoces estaban empezando a salir y podían comerse mi merienda en algún momento», y añade: «Sabía que estaba construyendo una vida hermosa para mí pero no estaba segura de que esa vida fuera a satisfacer a aquella persona sedienta y valiente que podía romper un escenario o estar en siete países distintos en siete días. Ahora sé que, por mucho que intente separar estas dos partes de mi vida, ambas forman parte de quien soy».