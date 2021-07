Disco de la Semana: Dave arrasa en UK y será número 1

El hype en torno al nuevo disco de Dave en Reino Unido, tras el éxito de su debut ‘Psychodrama’, es evidente. Aquel disco contenía preciosidades como ‘Black’, una de las mejores canciones de 2019, aparte de la exitosa colaboración con Burna Boy ‘Location’, y la atención en torno a este lanzamiento segundo es absoluta en las islas.

‘We’re All Alone In This Together’ es además excelente y será nuestro Disco de la Semana. Contiene el single ‘Clash’ junto a Stormzy, que ha sido número 3 en Reino Unido, además de una bailable colaboración con WizKid llamada ‘System’, y un tema con James Blake de 8 minutos que no es el más largo del álbum. Restos de R&B, grime, rap y mucho piano en un disco que habla sobre política migratoria, entre otras cuestiones.

El disco ha sido acogido con entusiasmo por parte del público británico y va a ser con toda seguridad número 1 en Reino Unido el próximo viernes. Así lo atestiguan unas midweeks que revelan que se han vendido 27.000 unidades durante este fin de semana, lo que dejará ‘Therapy’ de Anne-Marie en un meritorio número 2. Esta ha vendido 10.000 de momento.

Además, 3 temas del disco de Dave pelean por ocupar el top 5 de singles. En las listas británicas, solo 3 temas de cada álbum pueden llegar al top 100 y en este caso serán ‘Clash’, que podría escalar hasta el top 2; ‘Verdansk’, que podría ser top 3; e ‘In the Fire’, que podría ser hasta top 4. Ninguno de ellos tiene, eso sí, opción de desbancar a Ed Sheeran del número 1, donde continuará una semana más con ‘Bad Habits’.





