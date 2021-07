Las mejores canciones del momento: el pop resucitó en julio de 2021

Hacía muchos meses que el mainstream no nos dejaba tan grandes apuestas en el plano internacional. Se nota que después de tantos meses de pandemia, oscuridad y discos en un cajón, se empieza a ver la luz al final del túnel: estamos en plena 5ª ola de covid-19, pero el buen ritmo de vacunación en Occidente permite comenzar a imaginar un futuro. O eso, o es inviable hacer coincidir todas las grandes apuestas de Universal, Sony y Warner la misma semana de este otoño. Algún hueco habrá que dejar a Adeles, Kendricks, Brunos y Rihannas.

- Publicidad -

El pasado viernes coincidía el lanzamiento de dos temazos con vídeos de primer nivel, llamados a conquistar las listas a la larga. De un lado, ‘Don’t Go Yet’ de Camila Cabello; y de otro, ‘INDUSTRY BABY’ de Lil Nas X con Jack Harlow. Aunque no haya conquistado las listas, es igualmente muy divertida la nueva de Shakira (para El País es «su mejor canción en 15 años»), y sí lo está haciendo ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran, un pedazo de grower que ya tiene un lugar reservado entre lo mejor de 2021 (y quizá también, por tanto, una denuncia por plagio de Bronski Beat). Han sacado temas Billie Eilish y Lorde, y son hits de igual o mayor calado en nuestros corazones lo nuevo de Caroline Polachek, AURORA, Lolo Zouaï, Laura Mvula, cupcakke, Azealia Banks, Tinashe y LP.

Actualizamos nuestra playlist con las mejores canciones del mes con todas estas canciones y otras que representan a nuestros últimos «Discos de la Semana»: Koreless, Garbage, Doja Cat y Lucy Dacus. En representación del pop nacional, valores consolidados y veteranos como Viva Suecia, Tulsa y Carolina Durante, y también valores nuevos como Tiburona, Marinita Precaria, Sofia, Ant Cosmos o Selbor.

- Publicidad -

Completamos la playlist con lo mejor del mes con grandes temas de regreso de Villagers, Porches, Amber Mark, Courtney Barnett y con lo nuevo de Peggy Gou.

Lolo Zouaï / Galipette

cupcakKe / Moonwalk

AURORA / Cure for Me

Ed Sheeran / Bad Habits

Lil Nas X, Jack Harlow / INDUSTRY BABY

Shakira / Don’t Wait Up

Azealia Banks / Fuck Him All Night

Tinashe / Bouncin

Caroline Polachek / Bunny Is a Rider

Camila Cabello / Don’t Go Yet

Billie Eilish / NDA

Viva Suecia / La voz del presidente

Carolina Durante / Moreno de contrabando

Tiburona / Sola y feliz

Marinita Precaria / Tú pa qué

LP / Goodbye

Laura Mvula / Magical

Doja Cat, The Weeknd / You Right

Villagers / So Simpatico

Porches / Okay

Lucy Dacus / Brando

Garbage / Godhead

Tulsa / Los volcanes avisan

Selbor / Your Love

Sofia / Decir adiós

Koreless / Black Rainbow

Ant Cosmos / Llámame

Amber Mark / Competition

Peggy Gou, OHHYUK / Nabi

Courtney Barnett / Rae Street

Lorde / Stoned at the Nail Salon