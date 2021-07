Lil Nas X ofrece más mariconeo triunfal en ‘Industry Baby’, y defiende su momento machirulo

Lil Nas X ha publicado una de las mejores canciones de 2021, ‘MONTERO (Call Me By Your Name)‘. A la espera de su álbum debut al completo, ‘Industry Baby’ es un nuevo triunfo en todos los sentidos: esos vientos machacones llevan el sello de Kanye West, en concreto el de sus inicios (también podría ser el Timbaland de aquel 2005, año arriba, año abajo); el flow de su rap no se pierde y deja varias frases icónicas, y el vídeo es un suma y sigue. Como el de ‘MONTERO’, indisociable de la obra. No en vano ha cosechado 12 millones de visualizaciones en un día y lo encontramos «trending» incluso en un país tan poco rapero como España.

A estas alturas no cabe duda de que Lil Nas X está siendo un icono importantísimo para la visibilidad LGTB+, sobre todo en un entorno tan tradicionalmente homófobo como el hip-hop, e ‘Industry Baby’ explota más eso mismo entre más referencias al sexo anal, el erotismo de unas duchas compartidas, etcétera. La letra del tema, que ejerce hoy de «Canción del Día» en JENESAISPOP, es un tema de autoafirmación en el que Lil Nas X desafía a aquellos que pensaron que se trataba de un «one hit wonder», también con lo que podría ser una referencia a Britney Spears («Funny how you said it was the end, yeah / Then I went did it again, yeah») y con frases tan decididas como: «soy un nigga del pop como Bieber / no follo con zorras, soy marica».

En este contexto, el rap de Jack Harlow, además blanco, ha producido cierto rechazo en la red, pues además en el vídeo se encarga de recordar innecesariamente su heterosexualidad. Sin ir más lejos, en nuestro foro de Lil Nas X encontrábamos estos interesantes comentarios:

Dardo: «Me ha gustado bastante, pero me ha dado un poco de bajón que cuando sale el otro rapero le hayan puesto una tia con su culo en la cara de él, en plan «que salgo en el vídeo, pero yo maricón no, eh?» La canción, mi favorita de las tres».

Johnny Utah: «La canción OK, el video muy bien salvo por el momento casposo «rapero blanco hetero con chica enseñando culo». Y él, divo total. La diva gay que queremos y merecemos».

Lil Nas X, siempre despierto y dispuesto a contestar críticas, ha acudido a Twitter para responder esta inquietud generalizada. Cuando una persona ha escrito que por un lado está la feminidad de los chicos negros del vídeo en contraposición al hombre blanco súper cool, Lil Nas X ha respondido que es el susodicho usuario «el que ve lo femenino como debilidad». De manera significativa, en un momento del vídeo Lil Nas X ejecuta a Jack Harlow, y en definitiva, termina saliendo de la cárcel triunfal, en lo alto de un autobús. Lo que en España llamaríamos a hombros.

the truth is there is no attack. you view femininity as weakness. you don’t like gay black men because you are afraid of black men, as a whole, being viewed as weak. you cling on to your masculinity because without it you have nothing else going for yourself. https://t.co/JQcwf0RrSR — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 24, 2021





