‘Don’t Go Yet’, el nuevo fiestón de Camila Cabello, a debate: a favor y en contra

Parte de la redacción evalúa ‘Don’t Go Yet’, el nuevo single de Camila Cabello y nuestra «Canción del Día». Sebas ofrece una opinión y a favor y Jordi, en contra.

«‘Romance’ de Camila Cabello salvó los muebles sobre todo gracias a la inclusión impostada de ‘Señorita’, una canción más bien de Shawn Mendes. Había algún tema acertado en el álbum, pero en general se abusaba de las baladas y era un gran «quien mucho abarca, poco aprieta». ‘Don’t Go Yet’, llena de ganchos en Spanglish y guiños a diferentes ritmos (de Colombia a Brasil y vuelta a Cuba), vuelve a poner las cosas en su sitio. Aquí Camila Cabello parece consciente de que ‘Havana’ es su mejor canción; recuperar sus raíces, por tanto, lo mejor que puede hacer; y divertirnos con vídeos llenos de salsa y sal (como su presentación en directo para Jimmy Fallon), un factor diferenciador.

El punto de culebrón que tenía el clip de ‘Havana’ se replica en este temazo para escuchar en bucle: un fiestón de memes y referencias (Shakira, Beyoncé, Bangles, las vanguardias del siglo XX) que ojalá sea la línea general de su nuevo disco, y no una excepción, como sucedió con la excelente ‘Liar’ en la era anterior». Oye, Camila, mi cuerpo pide salsa». Sebas E. Alonso.

«Se agradece, en estos tiempos de novedades musicales incesantes, que alguien haga algo diferente. ‘Don’t Go Yet’ es diferente porque suena a Selena Quintanilla o a Gloria Estefan. Es una cumbia pop que parece haberse teletransportado desde los 80 hasta nuestros días. Ahora bien, dentro de lo arriesgada que puede parecer como propuesta, también es una canción que nos dice muy poco de quién es realmente Camila como artista. El sonido y la estética a lo Selena resultan impostados, inauténticos, y por ello soy incapaz de ver más allá de lo que parece un producto prefabricado sin alma.

Ahora que Caroline Polachek la ha criticado indirectamente por copiar su estética, es importante atender a sus palabras: hay artistas que tienen visión y otros no. Y Camila se conforma con ponerse disfraces, quizá porque no tiene muchísimo más que ofrecer. En ese caso no puede ser más diferente de su amada Selena Quintanilla o de sus admiradas Rosalía, C. Tangana y Nathy Peluso. ‘Don’t Go Yet’ es otro disfraz de los muchos en su haber». Jordi Bardají



