Sen Senra y Julieta Venegas se analizan los «sistemas» en su single conjunto

Son varias las colaboraciones escuchadas recientemente que nadie ha visto venir. La de Sen Senra y Julieta Venegas es una de ellas… más o menos porque, si algo ha dejado claro Sonido Muchacho durante la promoción de ‘De ti’ previa a su lanzamiento, es que lo de colaborar con Julieta era un sueño para Cristian Senra. Y la admiración es recíproca. «Empecé a escuchar a @sensenra hace tiempo, su voz y su manera de escribir me encantaron», ha explicado Julieta en Instagram. «Su música me venía acompañando mucho, y cuando me invitó a cantar con él pensé, qué hermoso que la música nos pueda juntar. Gracias Sen por invitarme, gracias música por juntarnos. Ya la cantaremos en vivo!!».

‘De ti’ es el primer single de Sen Senra desde el lanzamiento de ‘Corazón cromado‘, su último EP, el pasado mes de marzo, y se desmarca ligeramente del sonido de aquel al presentar una producción menos nítida, más borrosa y sucia, muy apta para las altas temperaturas que vivimos; y una instrumentación que cede prácticamente todo el protagonismo al sonido de las baterías, muy prominentes, y a las que acompaña la melodía casi ambiental y resplandeciente de las guitarras eléctricas. Es una grabación que sigue siendo 100% Sen Senra pero que sienta a Julieta como un guante, a lo que hay que añadir que sus voces, tan características y bonitas en ambos casos, suenan muy bien juntas.

Sin que la química entre Sen Senra y Julieta Venegas sea explosiva en ‘De ti’, quizá porque tampoco ha sido la intención, la canción describe una noche de pasión, probablemente el tema favorito de Cristian. Sucede en un hotel de París (aparecen mencionados los Campos Elíseos), donde los amantes escuchan Marvin Gaye en la habitación (no me digas más, ¿’Let’s Get it On’?) y proceden a analizarse sus respectivos «sistemas» informáticos, y a la mañana siguiente se vuelven a encontrar en una cafetería «deseándolo otra vez». Su encuentro suena esporádico y la canción lo refleja: su producción la hace sonar como un recuerdo borroso y su coqueto estribillo nos dice que ese recuerdo dibuja una sonrisa en las caras de ambos.



