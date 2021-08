‘System’ es un necesario respiro en el crudo álbum combativo de Dave

‘We’re All Alone In This Together‘ de Dave es nuestro «Disco de la Semana». El público británico ha recibido con entusiasmo ‘Clash’, el single junto a Stormzy, ‘Verdansk’ y también la compleja ‘In the Fire’. Todas han llegado al top 5 de las islas esta semana, pero en verdad el segundo single oficial es ‘System’ y parece también la mejor opción para que los neófitos se acerquen al mundo de Dave.

No es la canción más representativa del álbum, pues el piano no tiene ningún protagonismo, cuando es precisamente el instrumento clave en la carrera de Dave, pero si el artista no te resulta familiar o no tienes hoy tiempo de sumergirte en las letras del álbum, puede ser la mejor vía para una primera aproximación. ‘System’ es por tanto nuestra «Canción del Día» de hoy.

Ideada junto al artista nigeriano Wizkid, ‘System’ presenta un ritmo irresistible y bailable que lleva al oyente que ha conocido este álbum en pleno mes de julio directamente al chiringuito playero. Pero uno en el que se han cuidado los detalles al máximo. La sutileza de percusiones y punteos de guitarra sugiere la palabra «jazz», y es muy significativo el modo en que emergen tanto la sección de cuerdas -a punto de llevarnos a la música disco durante un segundo- y también ese saxo acreditado a Emmanuel Osei Asamoah.

Se trata de una canción ligera sobre el «millón de maneras de hacerse rico», sobre «dinero y fama» y sobre alguien que «lloriquea» mucho al que no obstante se trata con ternura y cariño, pero es necesario subrayar el cometido que cumple en la secuencia de ‘We’re All Alone In This Together’. Dave no es un rapero ostentoso; más bien ‘System’ es un contrapunto necesario, al surgir en la secuencia justo después de un tema tan duro como ‘Three Rivers’, uno de los cortes con mensaje duro sobre la política migratoria de Reino Unido durante las últimas décadas.

Tras escuchar varios testimonios de varias personas sampleados en esa ‘Three Rivers’, ‘System’ rebaja la tensión, sin que se pierda del todo de vista la conciencia social: «mi gente sabe lo que es luchar y sufrir», dice en uno de sus momentos.