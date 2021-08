Charli XCX anuncia su nuevo single, ‘Good Ones’, en un día muy especial

La noticia se ha conocido hace poco más de dos horas por la propia cantante a través de sus perfiles de Twitter e Instagram. Su nuevo single se llamará ‘Good Ones’ y no ha podido elegir mejor día para anunciarlo, ya que hoy es su cumpleaños.

Charlotte Emma Aitchison, más conocida por su nombre artístico Charli XCX, cumple hoy 30 años y, casualidades de la vida o no, ha compartido un regalo tanto para ella como para sus fans: «Mi nueva canción ‘Good Ones’ llega el 2 de septiembre. Prepárate para rendirte. Pre guarda ahora en el enlace de mi biografía. Feliz cumpleaños a mí», escribía en Instagram junto con la portada del single.

Aunque la cantante no ha dejado de publicar nueva música desde comienzos de año, este será su primer trabajo propio desde su último álbum, ‘how i’m feeling now’, lanzado el pasado año 2020 y condicionado por la pandemia. Canciones en las que la hemos escuchado este año como ‘Spinning‘ o ‘Drama‘ son colaboraciones con No Rome y The 1975 y Bladee y Mechatok, respectivamente.

La portada que ha compartido la artista para este nuevo tema muestra a una Charli en una imagen de estilo y textura muy ochentera-noventera, llevando un vestido cortito y mostrando una mirada muy seria. Si ella misma ha declarado «prepárate para rendirte», lo más probable es que la escuchemos en un tema con bastante empoderamiento por su parte, pero habrá que esperar a septiembre para conocer con seguridad nuevos detalles.









