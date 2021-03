No Rome publica un tema en el que han colaborado Charli XCX y The 1975, con quienes ya había trabajado en el tema ‘Narcissist’. El proyecto del filipino Guendoline Rome Viray Gomez ha colaborado también con gente como beabadoobee y Pale Waves, oscilando entre el synth-pop, el R&B y el sonido PC Music. El tema colaborativo ‘Spinning’ es hoy nuestra «Canción del Día».

«La primera canción de Charli XCX que escuchamos después de la muerte de Sophie -aunque lo más probable es que se grabara antes- aún tiene la impronta de la productora. Esta vez bajo los mandos de No Rome y con la muy anecdótica participación de The 1975 -aquí quien lleva la voz cantante es Charli XCX-, se trata de un tema de dance noventero en el que los arreglos y el tratamiento de las voces son cercanos y afines a la filosofía PC Music. Hace poco Charli XCX habló de pasar página respecto a su sonido y esto nos remite aún a sus últimos discos y mixtapes, pero estos menos de 3 minutos piden sonar en bucle y dejan ganas de más. Ya es más de lo que pueden decir muchas de las novedades de hoy”. Sebas E. Alonso.

- Publicidad -

«‘Spinning’ de No Rome con The 1975 y Charli XCX es una canción de chicle de fresa ácida; te pega un subidón de azúcar y te llena la boca de sabor flúor intenso. ‘Spinning’ es machacona, pegadiza de manera casi malsana, frívola y brillantísima; un himno hedonista sobre reprochitos de exparejas que invita al escapismo, que emana una alegría boba sin sentido. Dan ganas de enchufarte los auriculares al máximo y bailar en la calle mientras cantas y bailas «Spinning over there, spinning over there»». Mireia Pería.



Lo mejor del mes:

- Publicidad -