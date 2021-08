Alison Darwin también postulan para futura banda de (pop) rock de masas

Alison Darwin es un grupo de pop-rock de Barcelona compuesto por Laura (cantante y guitarrista), Aleix (bajista) y Josep (batería y corista). Este año, el trío ha lanzado su primer disco oficial ‘Ficción y realidad’ a través de Atomic Records, y tras darse a conocer en los últimos tiempos con un par de epés compuestos por temas interpretados en inglés, ‘Find Your Freedom’ (2019) y ‘Meaningless Sounds’ (2020).

Fundado por Laura y Aleix, que previamente tocaban en otras bandas, el grupo se convirtió en lo que es hoy cuando estos conocieron a Josep en un open mic acústico. Sus gustos musicales compartidos hicieron el resto y no hay que ser lince para darse cuenta de que la música anglosajona influye a la banda: desde su mismo nombre hasta el hecho de que su primer material estuviera cantado en inglés, queda claro que el pop-rock americano y británico forma la base de sus canciones.

El trío cita entre sus influencias a Muse, Radiohead o Twenty One Pilots y también a Vetusta Morla, Zahara, Paco de Lucía, Anni B Sweet, Daft Punk o Love of Lesbian, pero la música de Alison Darwin y, en especial, la de ‘Ficción y realidad’ no es en absoluto ese mejunje de estilos impenetrable que manda en el siglo XXI. Voz, guitarra, bajo y batería componen el esqueleto de unas canciones que no tienen miedo a sonar lo más melódicas posible y que, como las de sus compañeros Plan Marmota en la comunidad musical Acqustic, parecen hechas en realidad para sonar en las emisoras comerciales.

Es posible percibir algún toque garajero en pistas como ‘Conspiranoia’, mientras la trotona ‘Monos de feria’ sí nos lleva a alguna verbena de Estados Unidos y las guitarras de la balada ‘Miradas afiladas’ recuerdan a Muse o similares. Pero la melodía de ‘Todo se derrumba’ es heroica como las de Vetusta Morla y los guitarreros singles de ‘Ficción y realidad’ apuntan a un pop-rock bastante noventero en el sentido comercial del término, especialmente ‘Gravedad’ pero también ‘Danza macabra’.







