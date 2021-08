Mientras Kanye West se traslada a un nuevo estadio (no a un estudio) para terminar ‘DONDA’, el rapero ha vuelto a la actualidad musical a través de otro de esos trabajos de producción por los que es conocido. ‘Dreams Still Inspire’ es el nuevo disco de Abstract Mindstate, un dúo de hip-hop de Chicago que publicó su primer disco en 2001 para separarse cuatro años después.

En todo este tiempo, la vida de Olskool Ice-Gre y E.P. Da Hellcat ha seguido direcciones diferentes: el primero ha seguido trabajando en la industria de la música, por ejemplo en el sello GOOD Music de Kanye, además de como productor o compositor, y la segunda se ha sacado dos carreras universitarias en psicología y análisis conductual aplicado. Cuando empezaron a trabajar en nueva música se la mandaron a Kanye y este les propuso formar parte de su nuevo sello YZY SND junto con Teyana Taylor. ‘Still Dreams Inspire’, que ha sido producido por Kanye en su totalidad, es el primer lanzamiento oficial de dicho sello.

Abstract Mindstate dicen que hacen «hip-hop adulto» y ‘Dreams Still Inspire’ dota de sentido a esta afirmación. La música se basa tanto en samples como los primeros trabajos de Kanye, es nostálgica, cálida y sofisticada y desprende un marcado espíritu «old-school» pero, a la vez, permanece en un segundo plano por detrás de las letras. Kanye piensa que Abstract Mindstate han vuelto para «sanar el mundo» y, así, las letras del dúo nos hablan de madurar, no sucumbir a la negatividad y sobre la importancia de amarse a uno mismo por encima de todo lo demás.

‘Feel Good’, uno de los temas destacados, lleva el positivismo por bandera tanto en lo musical como en lo lírico y aboga por «curarse de dentro a fuera», «hacer reparaciones», «perdonar a la gente» y «darle las gracias por haberte enseñado lecciones». ‘A Wise Tale‘, el primer single, y otra producción exquisita de Kanye, defiende que la mejor manera de resolver los problemas es dialogando, no cayendo en la violencia. En ‘My Reality’, de producción llena de «scratches», E.P. Da Hellcat cuenta que, aún cuidando de sus hijos y acompañando a su padre en su lecho de muerte, ha sacado fuerzas para creer en sí misma y trabajar en el disco.

Si parece que ‘Dreams Still Inspire’ es una losa de escuchar por culpa de sus letras, nada más lejos de la realidad. La música es lo suficientemente sofisticada como para que demande ser escuchada con cascos, pero lo suficientemente ligera como para que eso no sea necesario. Algunas pistas, como la pegadiza ‘Move Yo Body’, apelan al hedonismo también a través de una base próxima al house primigenio; mientras otras son tan minimalistas como la inquietante ‘Elevation’. El disco falla cuando intenta aleccionar a la audiencia sobre los males de las «redes sociales» o cuando Kanye aparece en ‘The Brenda Song’ para dar la misa; por lo demás, ‘Dreams Still Inspire’ conforma un más que digno regreso.