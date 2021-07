Parece que Kanye West solo puede ser noticia si lo es por otras mil cosas más a la vez. Al mismo tiempo que hemos esperado (y seguimos esperando) el lanzamiento de ‘DONDA’ y escuchado el nuevo single de Lil Nas X producido por él se ha sabido que el dúo de hip-hop de Chicago Abstract Mindstate ha anunciado que lanzará un nuevo álbum que estará producido por Kanye. El único disco publicado hasta la fecha de Abstract Mindstate, ‘We Paid Let Us In!’, data de 2001, pues el dúo formado por E.P. da Hellcat y Olskool IceGre se disolvió en 2005. Parece que Kanye les ha convencido para reunirse todos estos años después.

El nuevo disco de Abstract Mindstate se titula ‘Dreams Still Inspire’ y sale el 6 de agosto, fecha en la que también ha sido programado el lanzamiento de ‘DONDA’. ¿Cuántos discos producidos por Kanye llevamos en los últimos años? El de Abstract Mindstate se sumará al formidable ‘K.T.S.E.‘ de Teyana Taylor, uno de los mejores discos de 2018; ‘Nasir‘ de Nas y ‘DAYTONA‘ de Pusha T, entre otros. Eso sí, ‘Dreams Still Inspire’ no se compondrá solo de 7 pistas, sino de 14, y una de ellas incluye al propio Kanye como artista invitado.

El primer avance ‘Dreams Still Inspire’ es uno de los temas que puedes escuchar en la playlist de novedades «Ready for the Weekend». ‘A Wise Tale’ es una sofisticada pieza de artesanía musical basada en samples: suena a The Avalanches pero más hip-hop, con una base burbujeante e hipnótica que se debate entre lo mágico y lo siniestro. Pero sobre todo suena a Kanye, en concreto al primero, al de ‘The College Dropout’.

01 Salutations (Intro) [ft. Jonquia Rose]

02 I Feel Good

03 A Wise Tale

04 YZY SND (Skit) [ft. Luka Sabbat]

05 Elevation

06 Move Yo Body [ft. Tony Williams]

07 Social Media

08 Lambo Truck Podcast (Skit) [ft. Luka Sabbat]

09 Expository Mode

10 My Reality

11 Sound Off the Alarm

12 Voice Mail (Interlude) [ft. Deon Cole]

13 The Brenda Song [ft. Kanye West]

14 I Know You