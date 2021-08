Nueva polémica para Los Chikos del Maíz, esta vez por parte del PP de Toledo: «son proetarras»

La portavoz del Partido Popular en Toledo, Claudia Alonso, ha pedido explicaciones al ayuntamiento por la participación del grupo valenciano Los Chikos del Maíz en el Festival Toledo Alive el próximo septiembre.

Tras las acusaciones del partido ultraderechista Vox al cartel de Zahara por ofensas a la Virgen, la polémica ha vuelto al municipio de Toledo. Esta vez ha sido para Los Chikos del Maíz, después de que Alonso afirmara lo siguiente: «No son gente que vaya por la tolerancia y la paz, son proetarras, llaman a la violencia públicamente». Los populares han pedido explicaciones a la alcaldesa Milagros Tolón acerca de la contratación de estos artistas y de su participación en los conciertos del festival.

La respuesta de la portavoz del grupo de gobierno, Noelia de la Cruz, en cuanto a estas acusaciones ha ido dirigida tanto para el PP como para Vox después de lo de Zahara: «solo alimentan el odio y la intolerancia». Además, también ha destacado que el ayuntamiento no tiene nada que ver con las contrataciones ni con la confección del cartel, ya que la organización del festival es privada.

La banda todavía no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, pero no es la primera vez que les sucede. El 7 de abril de 2010 el PP y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunciaron al grupo para que se prohibiese un concierto que pretendían dar en Sevilla. Denunciaron enaltecimiento del terrorismo letras de algunas de sus canciones, como ‘Spain is Different’ («¿Te emocionó el vuelo de Pedro Duque? A mí el de Carrero Blanco») o ‘A d10s le pido’ («Me duele el 11 de Septiembre, no por las Torres Gemelas por el derrocamiento de Allende»).

Tampoco se libran de acusaciones machistas en sus letras. En esas mismas canciones se puede leer «niñata, chúpamela y vete que esto del rap no te pega» (‘A d10s le pido’) o «Leticia Ortiz es una arpía, su coñito tiene premio. No cobra veinte euros por mamada, cobra un reino» (‘Spain is Different’). Son solo unos pocos ejemplos. Foto de: Joaquín Hidrobo.