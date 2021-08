El último álbum de Rauw Alejandro, ‘VICE VERSA‘, ha sustituido a Billie Eilish con su ‘Happier than ever‘, volviendo al número 1 de la lista de álbumes española. Ahora ella se encuentra en el número 2. Artistas como Camilo, C. Tangana, Olivia Rodrigo y Dua Lipa se mantienen en sus puestos de la semana pasada con ‘Mis Manos’ en el puesto 3, ‘El Madrileño’ en el 4, ‘Sour’ en el 5 y ‘Future Nostalgia’ en el 6, respectivamente.

Suben un puesto respecto a la anterior semana Karol G con su álbum ‘KG0516‘, alcanzando el puesto número 7, y Bad Bunny con ‘YHLQMDLG‘ en el 8. Muy cerquita de ambos se ha quedado George Harrison, que ha sido la entrada más fuerte esta semana en la lista con su disco ‘All Things Must Pass 50’, en el puesto 9. Por su parte, el mayor incremento se lo ha llevado Robe con ‘Mayéutica’, subiendo al puesto 23.

El resto de nuevas entradas en la lista han sido para Brian May en el puesto 19 con su álbum ‘Back To The Light’; para BTS con ‘BTS, The Best’, llegando al número 26 y dos puestos más abajo, en el 28, Barbra Streisand con ‘Release Me 2’. También consiguen entrar de nuevo en la lista Maroon 5 con ‘JORDI‘ en el puesto 93 y al final de la lista, en el puesto 100, vuelven Lady Gaga y Bradley Cooper con ‘A Star Is Born‘.