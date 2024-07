Las mejores canciones de 2024 (de momento)

Como es tradición cada verano, publicamos una lista con lo mejor de lo que va de año, junto a la correspondiente playlist de Spotify. 2024 está siendo un año excelente para el pop, como muy pocos se recuerdan, y ahí están los temazos de Charli xcx, Sabrina Carpenter, Chapell Roan, Ariana Grande, Billie Eilish y Beyoncé, para corroborarlo.

- Publicidad -

Si en nuestro país, el pop está más diversificado que nunca -de Lola Indigo a Alcalá Norte, de Alizzz al éxito de Nebulossa, de Viva Belgrado a la revelación Alba Morena-, más raro aún ha sido el regreso del country. Y no solo de la mano de Beyoncé, sino de Waxahatchee, Adrianne Lenker o Hurray for the Riff Raff. Vampire Weekend, como no podía ser de otra manera, entregaban una interpretación particular en ‘Classical’.

Mientras Brittany Howard prefería entregarse a la pista de baile, ni Tove Lo ni Jamie xx ni Caribou dan muestras de agotamiento en lo suyo. El rock sobrevive gracias a talentos como SPRINTS, y el mundo clásico a través de diversos proyectos como The Lemon Twigs o Clairo. Entre los álbumes que esperamos con más ganas, ya solo por sus adelantos, están los de Sophie, Fontaines DC o Mura Masa.

- Publicidad -

Os recordamos que desde que publicamos los Anuarios con lo mejor del año en papel, nuestras listas abarcan del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente, lo que explica la presencia de varios temas editados precisamente el 1 de diciembre.

Charli xcx / 360

SOPHIE, Kim Petras, BC Kingdom / Reason Why

Jamie xx / It’s So Good

Lola Indigo, La Zowi / YO TENGO UN NOVIO

Chapell Roan / Good Luck, Babe!

Ariana Grande / we can’t be friends

Billie Eilish / BIRDS OF A FEATHER

Sabrina Carpenter / Espresso

Nebulossa / ZORRA

Alizzz, Maria Arnal / Despertar

- Publicidad -

Alcalá Norte / La vida cañón

Vampire Weekend / Classical

Beyoncé / TEXAS HOLD’EM

Waxahatchee, MJ Lenderman / Right Back to It

Adrianne Lenker / Sadness As a Gift

Hurray for the Riff Raff / Buffalo

Dua Lipa / Training Season

Brittany Howard / Prove It To You

Caribou / Broke My Heart

Tove Lo, SG Lewis / HEAT

Allie X / Off With Her Tits

Pet Shop Boys / Loneliness

St Vincent / Broken Man

NATHY PELUSO / LEGENDARIO

Julia Holter / Spinning

Tierra Whack / SHOWER SONG

girl in red / Too Much

Clairo / Sexy to Someone

Fabiana Palladino / Stay With Me Through the Night

Camila Cabello, Playboi Carti / I LUV IT

Empress Of, MUNA / What’s Love

MGMT / Mother Nature

SPRINTS / Heavy

Viva Belgrado / Un tragaluz

Kim Gordon / BYE BYE

Mura Masa, yeule / We Are Making Out

Fontaines DC / Starburster

SZA / Saturn

Karol G / Si antes te hubiera conocido

Amaia / Nanai

Alba Morena / Yo te quiero pero

Justice, Tame Impala / Neverender

Guillem Gisbert / Cantiga de Montse

Beth Gibbons / Floating on a Moment

Nilüfer Yanya / Like I Say

The Last Dinner Party / Caesar on a TV Screen

Jessica Pratt / Life Is

Cassandra Jenkins / Only One

Kacey Musgraves / Deeper Well

The Lemon Twigs / My Golden Years

Papa Topo / Dime mentiras

Alfie Templeman / Hello Lonely

Tinashe / Nasty

Bad Gyal / Perdió este culo

Delaporte / El techno cura

JADE / Angel of my Dreams

Karmento / Fangos

Arooj Aftab / Raat Ki Rani

Kendrick Lamar / Not Like Us

Charli xcx / 365