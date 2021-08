Al fin ha llegado el día de edición de ‘Solar Power’, el tercer disco de Lorde, un lanzamiento que sus fans han vivido de manera agónica entre filtraciones y promociones erradas. Sobre todo se ha criticado la distancia entre single titular y álbum, pues teniendo en cuenta el carácter folkie del mismo, se ha aniquilado un porcentaje importante de «hype».

‘Solar Power’ está recibiendo ya críticas desiguales: del 10 del NME y la crítica muy positiva del prestigioso periodista Alexis Petridis para The Guardian, al suspenso de The Independent y el recelo de la revista Spin. Parece que será el álbum peor valorado de Lorde en Metacritic y sin duda un gran fracaso comercial -es todo un suicidio al respecto-, algo que pronostica abiertamente esa letra de ‘California’ en que Lorde dice «adiós a las botellas y modelos, fue solo un sueño, quiero despertar». Eso sí, el álbum tiene la suficiente miga como para que se abra la veda de un apasionante debate no al alcance de todos los álbumes que salen este mes.

- Publicidad -

‘Solar Power’ es un disco influido por el movimiento hippie de los años 60, algo palpable desde las flautas de la canción inicial, ‘The Path’, así como en los coros a lo Mamas and the Papas de ‘Fallen Fruit’, en la guitarrita veraniega de ‘Dominoes’, que acaba de presentarse en directo, o en el aire a lo Velvet Underground de ‘Big Star’, sobre el fallecimiento de su perro. En ocasiones el rollo «flower power» cuenta con un punto satírico, sugerido en el single ‘Mood Ring’, pese a que algunos temas tratan cuestiones tan serias como el cambio climático.

Las melodías se suceden de manera agradable, dejando temas tan escuchables como el mencionado ‘California’, pero sin grandes hitos tan inmediatos como ‘Royals’ y ‘Green Light’, ni temas tan prestos al remix como ‘Homemade Dynamite’.

- Publicidad -

Llama mucho la atención desde la primera escucha la letra de ‘The Man with an Axe’ por esa frase «creí que era un genio, pero ahora tengo 22 años» y otras que suenan confesionales en medio de esta canción de amor. Hay momentos «spoken word», como el final de ‘Secrets from a Girl’, a cargo de Robyn, nada menos (también aparecen Clairo y Phoebe Bridgers en otros puntos del disco); y hay un tema de 1 minuto y medio llamado ‘Leader of a New Regime’, siendo de los pocos en que se intuye la producción de Jack Antonoff, quien, ni aun tocando decenas de instrumentos en el álbum, parece presente más que en los últimos detalles.

El disco está siendo defendido firmemente en nuestras páginas por foreres como Ignasi, que cree que Lorde ha “mejorado mucho como compositora”, Xanti o Victornoe, que opina: “siento que no será el más querido de su discografía pero tiene una personalidad y un universo súper distintivo y coherente tanto en sonidos como en metáforas (…) Y de las letras ni hablar… Tiene unos pedazos de versos que predigo que dentro de poco este hilo se va a parecer al de Lana del Rey”. En el lado opuesto, Xtian23: “a mí me ha gustao pero si esto lo firma una Natasha Bedingfield cualquiera… aunque pensándolo mejor Natasha haría las canciones más divertidas y sin poner cara de intensidad mirando el horizonte”.



¿Cuál es tu impresión "en diagonal" del tercero de Lorde? Discazo

Escuchable, eso es todo

Mediocre Ver resultados