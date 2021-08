Karla Imbert es una joven cantautora de Sopela (País Vasco) que publicó su primer EP en 2016, hace ya un lustro. ‘Lost and Found’ contenía temas originales (‘Prague’) y alguna que otra versión (‘The A Team’ de Ed Sheeran) y se centraba en un sonido prominentemente acústico, muy idóneo para la voz de una Karla cuyo timbre, por momentos, podía recordar a los de Russian Red o Anni B Sweet.

Cinco años más tarde, Karla Imbert no es exactamente la misma artista. Sus dos nuevos singles, ‘Black and Blue’ y ‘estoy bien’, editados con el apoyo de la comunidad musical Acqustic, viajan hacia los mundos de un dream-pop electrónico, envolvente y detallista con producciones muy mimadas pero que no ahogan la voz de Karla en un segundo plano. Al contrario, Karla siempre suena en el centro.

Muy diferentes a lo que hacía hace años, ‘Black and Blue’ y ‘estoy bien’ muestran a una artista que parece estar encontrando su propio camino. Los códigos de aquel folk practicado antaño son perceptibles en la composición de ‘Black and Blue’, pero a la vez esta canción opta por perderse por los senderos de un pop electrónico que guarda ecos al downtempo de Boards of Canada o al post-dubstep de Mount Kimbie, y ‘estoy bien’, la primera canción en español de Karla Imbert, recuerda a las producciones detallistas de Nubla, subiéndose en un in crescendo que la hace despegar de Madrid hacia el cielo.

En concreto, ‘estoy bien’, hoy nuestra «Canción del Día», se inspira en la música de artistas como Alice Wonder, Natalia Lacunza o Zetazen y la canción «trata sobre tener el corazón roto, tener la convicción de que la única manera de recuperarse es evadirse y alejarse de todo lo que nos recuerda a esa persona». La nota añade: «Es la tristeza de no ser capaz de recordar quienes hemos sido, y el peso que eso acarrea. El estribillo se presenta casi como un mantra a una misma, haciendo énfasis en la necesidad de huir, de dejar de revivir la culpa y el dolor y todo lo que nos hace recordar la historia».





