Brian Travers, uno de los miembros fundadores de UB40, ha fallecido a los 62 años

Brian Travers, miembro fundador de la banda UB40, falleció ayer en su casa en Moseley (Birmingham, Inglaterra) a los 62 años de edad, según una declaración de sus compañeros de banda a través de sus redes sociales.

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro camarada, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda musical», así empieza el comunicado. «Brian falleció ayer por la tarde con su familia a su lado, después de una larga y heroica batalla contra el cáncer», confirman después. Sus compañeros también afirman sentirse «devastados» y piden respeto a la privacidad de la familia de Travers.

Brian Travers fundó UB40 a finales de los años 70, originalmente con James (Jimmy) Brown y Earl Falconer. Más tarde se incorporarían Alistair (Ali) Campbell, Robin Campbell, Norman Hassan, Michael Virtue y Astro, aunque estos dos últimos la abandonarían más tarde.

Travers era saxofonista y compositor del grupo. Junto con sus compañeros, tuvo grandes éxitos con canciones como ‘Red Red Wine’, ‘(‘I Can’t Help) Falling In Love With You’ o ‘I Got You Babe’, esta última en colaboración con Chrissie Hynde. La última actuación de Travers con su grupo fue en el año 2019, en el Arena Birmingham.







