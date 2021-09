Jaime Lorente se pasa de decadente en la ultra nocturna ‘Saturday’

Jaime Lorente, uno de los actores más queridos del elenco de ‘La Casa de Papel‘ y ‘Élite‘, medido en términos de millones de followers (14), también quiere ser cantante. Oyente de «rap y músicas urbanas», así en plural, Lorente ha grabado un EP de 5 canciones de ambiente nocherniego, llamado ‘La noche’, ideado junto al productor Pablo Gareta, conocido por su trabajo con Natos y Waor y Toteking.

En el single que ahora mismo encontramos «trending» en Youtube, ‘Saturday’, todos los esfuerzos se dedican a hacer subrayados con boli rojo, luego rotuladores flúor y luego directamente kamikazes tachones negros, del carácter atormentadísimo de la composición.

- Publicidad -

Como teniendo en mente al C. Tangana en modo mártir, pero con un poso de los OBK que hablaban con el demonio en ‘Lucifer’ -juro que tenían una canción llamada así-, Lorente nos cuenta que él solo «sabe caer», que tiene «ojeras al amanecer» y que le pesan los muchos «recuerdos de ese Saturday» (sic). En la segunda estrofa, el «rap» apunta a domingueros tipo Bloodhound Gang. A los 3 minutos, parece que el tema acaba… pero vuelve a por más. ¿Acaso una currada metáfora sobre ese ansia por caer y caer?

Esa imagen de decadencia que no se debe a más males del mundo que el desamor, redundan con el vídeo dirigido por León Santana, oscuro como el tizón. El susurrante Jaime Lorente, de voz ahogada y deliberadamente afónica, tipo Detective Colombo, sufre y suda, pone cara de malo y conduce con cara de preocupación, mientras se fuma un cigarro. Así termina posando junto al título de la canción, totalmente ajeno a que, desde ‘Mare of Easttown‘, los personajes más complejos ya no fuman, sino vapean.



- Publicidad -