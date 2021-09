Los Jonas Brothers se ponen intensos con su nuevo tema, ‘Who’s In Your Head’

Los Jonas Brothers han vuelto con ‘Who’s In Your Head’. Una canción que fue presentada inicialmente en una actuación en el Anfiteatro Red Rocks en Morrison (Colorado) el cinco de este mes. También publicaron un fragmento en su perfil TikTok, que acumuló casi 180 mil reproducciones.

‘Who’s In Your Head’ es el cuarto lanzamiento de los hermanos Jonas en lo que va de año después de ‘Remember This’, ‘Leave Before You Love Me’ y si lo tenemos en cuenta, de ‘Mercy’, que forma parte de la banda sonora de la película ‘Space Jam: Nuevas Leyendas’. La canción ha sido coescrita con Max Martin y Rami Yacoub, compositores de temas de gran éxito como ‘It’s Gonna Be Me’ de NSYNC, ‘Oops … I Did It Again’ de Britney Spears o ‘Shape of My Heart’ de Backstreet Boys.

La canción «se desliza con una guitarra fanfarrona y un ritmo aleatorio puntuado por un golpe de bajo listo para la pista de baile y un atrevido falsete», según un comunicado de prensa. Aunque la melodía expresa el mal de amores, «quiero saber quién está en tu cabeza robando tu corazón mientras todavía estoy sangrando, quién está en tu cama envuelto en tus brazos mientras no duermo», se muestra bastante rítmica y animada.

Por su parte, la gira ‘Remember This Tour’, que cuenta con la cantante de country Kelsea Ballerini como telonera, acabará el próximo octubre, pero aún quedan actuaciones para este mes. La parada de hoy es en Nashville y mañana pasarán por Atlanta con motivo del festival Music Midtown. Puedes consultar el resto de fechas y comprar las entradas aquí. Foto de Katia Temkin.









