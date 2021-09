El álbum perdido de David Bowie verá la luz, pero todavía no hay fecha concreta

La cuenta oficial de David Bowie en Twitter ha publicado la noticia. ‘Toy’, el llamado «álbum perdido» del cantante en el año 2001, finalmente será publicado, aunque todavía no se ha revelado la fecha oficial.

El disco incluye versiones regrabadas y renovadas de algunas de las primeras canciones de Bowie. En un principio estaba previsto que se lanzara como continuación de ‘Hours…’ (1999), pero fue archivado debido a una disputa entre Bowie y su entonces sello Virgin. A pesar de eso, en 2011 hubo una filtración en línea.

Pero han tenido que pasar diez años para que vea la luz por completo como parte de la nueva caja ‘Era Five de Bowie’. Según la cuenta de Twitter del difunto cantante: «Dependiendo de dónde te encuentres en el planeta, si es el 29 de septiembre, es posible que se esté transmitiendo la edición de radio de ‘You’ve Got A Habit Of Leaving‘ del próximo álbum ‘Toy’, a través de tu servicio de transmisión favorito. Más detalles sobre eso y el resto de la caja Era Five, más tarde hoy».

La noticia de este nuevo lanzamiento llega justo después de que los herederos de David Bowie hayan acordado un nuevo acuerdo con Warner Music Group, que hasta entonces solo disponía de los derechos mundiales de la música de Bowie que fue lanzada entre 1968 y 1999. Ahora, la compañía podrá supervisar su catálogo completo de álbumes.



