James Blake intenta salir de su propio ‘Funeral’ con slowthai

James Blake ha publicado esta semana su nuevo álbum, ‘Friends That Break Your Heart’, presentado por singles como el excelente ‘Say What You Will‘ y ‘Life Is Not the Same’. El «focus track» de cara a las playlists del pasado viernes fue la colaboración con SZA ‘Coming Back’, por lo que ha sido toda una sorpresa comprobar cuál ha sido el movimiento durante las últimas horas.

En el disco había un tema llamado ‘Funeral’ para el que, de repente, 3 días después de la salida del disco, se ha presentado un videoclip con un rap de slowthai, e incluso ambos han tenido tiempo de presentarlo juntos en la tele. La canción original nos sitúa en el propio «funeral» de James Blake, viviendo dentro de «una concha», como metáfora de lo retraído que ha sido siempre el cantante, víctima de su propia timidez e inseguridad. Dice la letra: «debería vivir en el mar, porque me siento invisible en todas las ciudades / conozco demasiado bien esa sensación de estar vivo en tu propio funeral, diciendo «por favor no me deis por perdido»».

En Apple Music, James Blake ha explicado que ha hecho esta canción en un «día muy soleado pero miserable». «Sé cómo se siente no ser escuchado y preocuparte de que la gente te dé por perdido. Durante el confinamiento sentí eso específicamente. Han tenido que pasar muchos años para que haya podido hacer entrevistas mirando a la cara».

En la nueva versión con slowthai, que han llevado incluso al programa de Jimmy Fallon, el autor de ‘nothing great about britain‘ y ‘TYRON‘ suma más frases en la línea, sobre un perdedor que «se siente como el polvo del trofeo», «sangra por la nariz» y es puesto en «modo silencio». El vídeo de la canción, en blanco y negro, parece dirigirse también a un entierro como el de ‘Back to Black’ de Amy Winehouse, si bien al final adoptando un tono más casual, «rider» mediante. ¿La cotidianidad, el placer de las pequeñas cosas al final del túnel?





