Hoy salen nuevos discos de Lana Del Rey, Elton John, Lori Meyers, Parquet Courts, Self Esteem, Duran Duran, Biffy Clyro, My Morning Jacket, Grouper, Deerhoof, Nil Moliner, The Rolling Stones (reedición), Ms. Nina, Depedro, Dollar Selmouni o Rüfüs du Sol.

Entre los singles destacados del viernes hay que destacar el nuevo de Nacho Vegas, que avanza su próximo álbum de estudio, y el nuevo «Lady Marmalade» de Christina Aguilera con Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole en clave de guaracha-trap. Además, ABBA lanzan el tercer single de su nuevo disco y Swedish House Mafia unen fuerzas con The Weeknd para un tema suelto que puede ser un éxito o no.

En los últimos días han salido nuevos singles de Jack White, Animal Collective, Parcels, Jlin, Duran Duran con Tove Lo, Ladyhawke, Alex Lahey, Notion of Language o TOPS, a los que hoy suman otros de Josef Salvat, Tove Styrke, Alondra Bentley, Angèle, Bonobo con Jamila Woods o Sean Paul con Sia.

En la playlist de novedades puedes escuchar también novedades de Real Estate (versión de Television), Helado Negro, MARINA con Beach Bunny, Bedouine, Magnus Imperial Club, Beirut, Karavana, Peach Tree Rascals, Martiz, Ruiz Bartolome, Marialluïsa, New Pagans o HEALTH con Poppy.



