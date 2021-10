Netta es su propia «jefaza» en el vídeo de ‘CEO’, su nuevo funk brasileño

Netta se proclamó ganadora de Eurovisión en 2018 con ‘Toy’, canción que vivió las mieles del éxito también después del festival y que, además, protagonizó una extraña polémica por supuestamente plagiar ‘Seven Nation Army’ de los White Stripes. Desde entonces, la representante de Israel en Eurovisión ha seguido publicando temas tan divertidos como ‘Bassa Sababa‘ o tan sugerentes como ‘Cuckoo’ y estos días ha vuelto con nueva música.

‘CEO’, el nuevo single de Netta, continúa por el camino de los ritmos alocados de ‘Toy’ más que por el del elegante synth-pop de ‘Cuckoo’. En este caso, ‘CEO’ se inspira a todas luces en las percusiones del funk brasileño que tanto éxito han obtenido en los últimos tiempos gracias a hits como ‘Vai malandra’ de Anitta y compañía o ‘Faz gostoso’ de Blaya, pero admite a su vez matices propios de la música folclórica de Oriente Medio que recuerdan a la música banghra.

El llamativo título de ‘CEO’ esconde, por supuesto, una de esas canciones de empoderamiento por las que Netta es conocida. En ‘CEO’ asegura poseer un «brillo presidencial», dice de hecho «ser una maldita presidenta» y ser capaz de «mover montañas con la mente», y anima a sus seguidores a no rendirse y a seguir luchando por sus sueños. «Puedo ver cuánto deseas tocar el cielo, sécate las lágrimas e inténtalo» es uno de los mensajes que deja la letra, mientras el videoclip nos sitúa en un restaurante de comida rápida del que Netta sale decidida a triunfar en sus propios términos.

En nota de prensa, Netta explica el origen y significado de ‘CEO’. «A menudo me resultaba muy difícil tomar decisiones por mí misma, dejando que los miedos, compromisos o preferencias de los demás me influyeran hasta volverme completamente sumisa. Ahora soy la jefaza “CEO” de mi empresa, de mi vida y de mi viaje. Expreso el retomar del control sobre mi vida. He compuesto “CEO” como una llamada para quien quiera unirse a la tribu, para tomar las propias decisiones sin miedos y con fiereza.”



