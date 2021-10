Muere Benjamin Vallé de Viagra Boys

Viagra Boys informan de la muerte de su guitarrista y cofundador Benjamin Vallé (tercero en la foto por la izquierda) a los 47 años. El sexteto de Estocolmo forma parte de la última escena post-punk junto a nombres como Shame o Idles, habiendo destacado en 2018 la edición de su álbum ‘Street Worms’ tras varios EP’s. Foto: Fredrik Bengtsson.

Sus compañeros han compartido un texto en Instagram en el que indican: «Con enorme tristeza os contamos que nuestro querido amigo y miembro fundador de Viagra Boys, Benjamin, ha muerto. Benjamin era encantador y amable y los recuerdos dulces que tenemos juntos son incontables. No puedo dejar de llorar mientras miro fotos tuyas pero también me río porque fuiste una de las personas más divertidas y bobaliconas que jamás he conocido. Benjamin o «Benis» como le llamábamos, llevó la felicidad y las risas a dondequiera que fuéramos, siempre guardaré los recuerdos de viajar y girar juntos. Benjamin, te queremos con todos nuestros corazones y Viagra Boys no habrían sido nada sin ti. Este planeta ha perdido a uno de los buenos. Espero que estés en algún lugar del espacio contando chistes malos a algún alien. Buenas noches, siempre te querré. Haced un brindis por Benis. Es todo lo que habría querido».

- Publicidad -

Antes de la pandemia Viagra Boys visitaron España por ejemplo como parte del cartel de Bilbao BBK Live 2019, cuando os los recomendábamos, y han sido citados como influencia por gente como Wolf Alice. «Benis» no formó parte del último disco de Viagra Boys, ‘Welfare Jazz’, lanzado este año, y en las últimas fotos promocionales del grupo, la banda es ya un quinteto sin él. Los motivos de su muerte no han sido compartidos con la banda.







- Publicidad -