RFTW: Jorge Drexler con C. Tangana, Kylie Minogue con Jessie Ware, Ed Sheeran…

Dentro de la avalancha habitual de lanzamientos, hoy salen los nuevos discos de Ed Sheeran, Nicki Nicole, Izal, The War on Drugs, Tori Amos, a la que acabamos de entrevistar; Mon Laferte, Alfred García, María Rodés y La Estrella de David, The Parrots, Guaynaa, Ximena Sariñana, Namasenda o Algora.

También hay novedades interesantes en el ámbito de los singles. Jorge Drexler y C. Tangana vuelven a unir fuerzas en un tema conjunto, Rigoberta Bandini publica un emocionante homenaje a Julio Iglesias y a la vida en general, Kylie Minogue y Jessie Ware comparten su esperada colaboración, Alicia Keys lanza el primer adelanto de su disco «en dos versiones» y Azealia Banks estrena single de sonido industrial.

- Publicidad -

A lo largo de la semana, varios artistas han anunciado sus respectivos nuevos álbumes, como Metronomy, Spoon o Midlake, y otros han publicado temas sueltos que probablemente avanzan proyectos mayores, como Carolina Durante o Miss Caffeina. Han publicado single también BENEE, Shygirl o Yaeji y Katy Perry ha versionado a los Beatles.

En la playlist encontrarás también interesantes novedades de Planningtorock, Jimena Amarillo, Peach Tree Rascals, Orslok con Rojuu, Marc Seguí, Aiko el grupo o Nueve Desconocidos, además de un reggaetón llamado ‘Coldplay’ perpetrado por Cali y El Dandee y Aitana.



- Publicidad -