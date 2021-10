Aitana contesta a las críticas por su carrera de colaboraciones

Aitana es una de las protagonistas del viernes tras el lanzamiento de ‘Coldplay’, su nuevo single con Cali y El Dandee, que se titula con el nombre de la banda de Chris Martin porque la letra habla sobre una chica que asiste a un concierto de Coldplay con otro chico que no es su ex. «No todos somos Camilo y Evaluna» es uno de los mensajes que deja la canción.

En Twitter, el periodista musical Arturo Paniagua ha aprovechado el lanzamiento de ‘Coldplay’ para compartir la siguiente reflexión: «Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que

Aitana deje de hacer un featuring a la semana», a la que ha añadido el hashtag #FreeAitana. El mensaje podría haber quedado en el olvido si no hubiera sido porque Paniagua ha tenido el detalle de etiquetar a Aitana en el tuit, y la susodicha ha contestado. «Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada», ha declarado Aitana, a lo que después ha agregado: «Sólo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones».

La «polémica» ha provocado un debate en Twitter sobre la carrera de Aitana, compuesta por dos álbumes de estudio pero plagada, a su vez, de colaboraciones con otros artistas. Sin ir más lejos, el remix de ‘Mon Amour’ de zzoilo con Aitana ha sido número 1 en España durante varias semanas. Después vio la luz ‘Llueve sobre mojado’ con Pablo Alborán y Sebastián Yatra. El 80% de las canciones que conforman el top 10 de canciones más escuchadas de Aitana en Spotify son colaboraciones, solo dos son canciones propias (‘Berlín’ y ‘+ (MÁS)’) y una de ellas es una colaboración precisamente con Cali y El Dandee.

Por un lado, Aitana puede tener razón cuando apunta que se cuestiona más a las mujeres que a los hombres en relación a su carrera musical. J Balvin, Bad Bunny o C. Tangana publican colaboraciones constantemente… aunque la visión artística de todos ellos sí ha sido cuestionada en algún momento (también la de Pucho previamente a ‘El Madrileño’). Por el otro, Arturo reconoce a Aitana como una artista de pop, no asociada necesariamente al reggaetón como Jhay Cortez o Rauw Alejandro, y por lo tanto percibe en el suyo un producto disperso, sin dirección. Ante la información de que Aitana saca una colaboración con Melendi la semana que viene, el periodista de hecho ha contestado: «¿De verdad sale otra la semana que viene? Yo creo que hay que cuidarla más. Y entiendo las colaboraciones dada su popularidad, pero hay que construir desde otro enfoque».



