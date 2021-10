Lori Meyers: «Las críticas nos sirvieron como evolución»

Lori Meyers son los nuevos invitados en «Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP» para repasar la totalidad de sus discos de estudio, tras la veda abierta por Joe Crepúsculo. El grupo, que acaba de publicar uno de sus mejores álbumes, ‘Espacios infinitos‘, destaca temas perdidos de toda su discografía, al margen de hablar también de grandes éxitos como ‘Emborracharme’, ‘Luces de neón’… y el día que criticamos para mal ‘Mi realidad’ y su productor Sebastián Krys nos dejó un largo comentario al respecto. Claudio además les propone un juego sobre festivales reales o inventados.

Noni empieza recordando su fichaje por Houston Party, cuando pinchaba en el bar Ruido Rosa mucho indie americano. Los Planetas eran su grupo de cabecera en los tiempos de ‘Viaje de estudios’ (2004), pero con sus diferencias. «Nosotros éramos más sesenteros y metíamos más coros. Los Planetas se ocultan mucho en la voz de Jota, en el noise, en el shoegaze. Nosotros éramos más sixties, de los sixties españoles». Recuerdan también cuando hicieron de teloneros de Los Planetas y la promoción que estos les hicieron. «Hicieron de padrinos, el primero lo grabamos con Jota allí dando por saco. Tres días en su casa». Entre risas, recuerdan las fiestas con Guille Mostaza o la accidentada producción de Mac McCaughan (Superchunk): «Le importaba una mierda la grabación, solo quería a ver la Alhambra».

Noni, Alejandro y Alfredo subrayan que ellos eran más de «Los Brincos, Los Ángeles, Juan y Junior» y que luego eso se refleja en ‘Hostal Pimodán’ (2006), un álbum que recuerdan influido también por la lectura de ‘Las flores del mal’ de Baudelaire y Alejandro Dumas y el Club des Hashischins donde los artistas consumían opio y hachís. Hostal Pimodán era su versión de aquello, con discos en el punto de mira como ‘Rubber Soul’, ‘Odessey and Oracle’ y ‘Pet Sounds’… «pero lo que daba el cuerpo. Brian Wilson en pequeñito».

‘Cronolánea’, en principio concebido como un álbum más largo y sinfónico que no se pudo hacer, se edita en 2008 y para ellos es un salto de popularidad. Al ser también los tiempos más o menos de Vetusta Morla y Love of Lesbian, se convierten en una referencia para una nueva generación que piensa que el indie es realmente eso. Noni recuerda que el indie es mucho anterior y puntualiza: «Puedo entender que una generación nos tome como padres de un movimiento de algo, por la explosión de los festivales, los conciertos más masivos de una música que hasta entonces no había tenido tanta repercusión. De los grupos que hay entonces potentes, los colegas Lesbian, Vetusta… ellos tienen menos de Mercromina y de la primera época independiente que nosotros, pero es que nosotros empezamos ahí con 18 años, con esa rama del indie». También hablan de cómo asesoran a nuevos grupos de Granada a nivel editorial y para temas de la SGAE. «En la música no. Todo el mundo que hace algo de Granada es porque es libre de hacerlo y son siempre muy buenos grupos». Colectivo da Silva, Apartamentos Acapulco y No sé a quién matar están entre sus favoritos.

Noni Meyers sitúa en el tiempo cuándo empieza a cantar de verdad y habla de la pérdida de contacto con la prensa especializada de Rockdelux e incluso Mondosonoro a medida que se hacían más famosos. «MondoSonoro era ‘Cronolánea’ y Rockdelux era ‘La Caza’. O ‘Viaje de Estudios'», dicen. Hablan sobre las malas críticas de ‘Cuando el destino nos alcance’ (2010) en JENESAISPOP -en realidad fue un éxito comercial-, afectando al productor. «Le dolió, pero fue guay que le doliera. Pienso que cuando te duele algo es porque hay amor. Lo que quiso fue defendernos». Sobre cuánto afectan las críticas, se explaya: «Al principio cuesta porque siempre nos habían mimado tanto… Con ‘Viaje de estudios’ fuimos a Siroco y ya estaba lleno, y nos metimos en el camerino casi llorando, diciendo: «¿qué está pasando?». Con ‘Hostal’ nos cuidó la prensa, todo el mundo. Con ‘Cronolánea’ dicen «este grupo va pa’rriba». Y de repente haces «El Destino» y te llevas críticas como nunca los habíamos tenido, era la primera vez, de eso se aprende. Justo es bueno porque en algún momento lo tienes que pasar. Tú tienes que hacer tu evolución y tampoco todos los caminos tienen que llevar a gustar a todo el mundo. A nosotros nos sirvió como evolución aunque es un disco que tampoco me pongo a escuchar. Prefiero ‘Cuando el destino’ como lo tocamos en directo».

‘Impronta’ (2013) es el disco más vendido y exitoso de Lori Meyers, e incluye ‘Emborracharme’, que suma ya 30 millones de streamings. Con ella esperan haber alcanzado una parte más «esencial» de la historia del pop español, trascender un poco más. El grupo no se ha cansado de tocarla, aunque en realidad cuenta Alejandro que no les gusta ensayarla. En cuanto a ‘En la espiral’, destacan el éxito progresivo de ‘Siempre brilla el sol’, que se ha revalorizado con la pandemia. «Fue ganando, ahora en lo que es el directo, cuando llega la peña se pone como loca». El grupo siente que nunca había tenido un sleeper de este calibre.

Finalmente, ‘Espacios infinitos’ (2021) es su álbum más espiritual, como indica Noni: «Las letras se hicieron en la pandemia. Todos hemos tenido tiempo de pensar, de mirarte en el espejo, preguntarte si el rumbo tomado era el correcto. Llega a toda persona en una edad. Como grupo teníamos que huir a otros espacios y generarlos, no como ‘En la espiral’, donde nos cargamos mucho, acostándonos a las 3 de la mañana y levantándonos a las 8. Aquí estábamos mucho más felices. Terminábamos a las 4 de la tarde. Queríamos pillar lo fresquito, saber delegar. Me he dedicado a lo que mejor se me da: componer las melodías». También elogia la producción del líder de Temples: «Estaba harto de batallitas de productor mayor, y con James (Bagshaw) ha sido distinto. Me fiaba más de él. Ha sido así trabajar con alguien más joven».

Igualmente elogia la asistencia de Anni B Sweet. «Antes pasaba de enseñar letras a nadie, eso no lo he hecho yo en mi vida, porque me importa una mierda lo que me digan. Pero en este disco pensé en delegar porque delegando estaba llegando a un camino superfeliz. Creo que Anni ha hecho un trabajo guay, me decía: «¿Por qué esta mierda aquí, que no tiene sentido?». Y digo: «son mis giros, mis caracolas». Y me dijo: «pues búscate la caracola guay». Me ha hecho leer, que yo leía antes muchísimo y lo dejé. Volver a recuperar eso, el trazo. Ella sigue leyendo y escribiendo mucho. Anni escribe mucho, tiene libretas y libretas», revela antes de decir que Anni canta flamenco en la intimidad. «Fliparías, es muy tímida, no muestra todo el diamante que tiene dentro porque le cuesta. Pero lo hará».

El podcast también nos deja divertidas curiosidades, como cuando el grupo indica que «un festival es un playlist de grupos donde la gente quiere oír las 4 o 5 famosas. No vas a dar a la gente la turra». O ese momento en que confiesan que no venden mucho merchandising para la cantidad de discos que sí han vendido. «Lori nunca hemos vendido mucho merchan y nunca lo hemos entendido. O no hemos sabido dar con el concepto o Lori no es un grupo que la gente quiera ponerse en una camiseta. Por el estudio que he hecho de merchan, hay mucho más merchan en gente como Kortatu o Los Enemigos».