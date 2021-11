Nation of Language es una banda de synth-pop de Brooklyn formada por Ian Richard Devaney (voz, guitarra, percusiones), Aidan Noell (sintetizadores, voz) y Michael Sue-Poi (bajo). Devaney y Sue-Poi fueron miembros de la banda de indie-rock Static Jacks antes de que esta se disolviese tras el lanzamiento de su segundo disco (Devaney también es vocalista de Machinegum, la banda de Fabrizio Moretti de los Strokes). Un día, Devaney escuchó ‘Electricity’ de Orchestral Maneouvres in the Dark en el coche de su padre y decidió que su próxi mo proyecto musical estaría inspirado en el synth-pop que escuchaba de pequeño.

El resultado de aquella epifanía es Nation of Language, un proyecto que bebe claramente del sonido de los mencionados OMD, Electric Light Orchestra o los primeros Depeche Mode, aunque al escucharlos también pueden venir a la mente los Future Islands de los últimos discos. Su debut ‘Introduction, Presence‘ salió el año pasado auspiciado por singles tan claros como ‘The Wall & I’ y el próximo 5 de noviembre, los estadounidenses entregan su segundo álbum, ‘A Way Forward’, que han venido presentando con una serie de singles estupendos como han sido ‘Across that Fine Line’, ‘This Fractured Mind’ y ‘The Grey Commute’.

- Publicidad -

El ejercicio de nostalgia de Nation of Language es tan acertado que el grupo recibe comentarios en Youtube como los de un señor de 62 años que es fan de su música. «Era un gran seguidor de OMD, Depeche Mode y otras bandas geniales de synth-pop en los 80, descubrí a esta banda hace cinco meses en Spotify y no he parado de escucharla desde entonces». ‘The Grey Commute’, el videoclip bajo el cual este usuario ha dejado su comentario, es uno de esos singles pegadizos de Nation of Language que justifican el «hype» a su alrededor. Hoy es la Canción Del Día.

A medio camino entre la OMD y Joy Division, ‘The Gray Commute’ es una producción de synth-pop prístina y sombría, tanto como el «gris viaje en tren» que anuncia su título. La letra plantea un escenario de tedio urbano salpicado de desamor, con Devaney recordando que «estuvo enamorado» pero que eso «fue suficiente» porque se está «rompiendo en dos». El sentimiento le «consume» y siente que «colapsa», pero la canción se mantiene firme y sólida como un edificio brutalista.

- Publicidad -

,