U2 vuelven a la baladita cursi en ‘Your Song Saved My Life’

Esta Navidad se estrena en cines ‘Sing 2’, la secuela de la exitosa película de 2016, en la que ponen voces algunos músicos como Halsey, Pharrell Williams y Bono, entre otros. Es por eso que U2 aparecen en la banda sonora de la cinta, y recordemos que la primera parte contó con un dúo entre Ariana Grande y Stevie Wonder, por ejemplo.

No hay nuevo álbum de U2 desde hace 4 años, cuando editaron el irregular ‘Songs of Experience’, por lo que había grandes expectativas para este lanzamiento que han tratado de propulsar en TikTok. U2 no consiguieron ni un solo top 40 en las listas británicas ni estadounidenses la pasada década, aunque sí colaron en el top 100 en ambos casos ‘Ordinary Love’, que logró una nominación a los Oscar.

‘Your Song Saved My Life’ como balada no se come demasiado la cabeza, hablando del poder de la música, pero sin alcanzar el desasosiego que parece buscar cuando comienza, entre pianos y ciertos efectos electrónicos, durante la “mañana de un lunes” nada menos que a las 4.15 horas. Bono y los suyos nos están hablando aquí de ser un “extraño en tu propia vida”, con cierto aire dylaniano -circa ’Make You Feel My Love’-, pero amparándose más en cuerdas, falsetes y melodías forzadas que en una idea inspirada.

U2, que supieron hacer grandes bandas sonoras como ‘Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me’ para ‘Batman’, y ‘The Ground Beneath Her Feet’, se han apuntado un pequeño hit en la era streaming con aquel descarte llamado ’Sweetest Thing’, sin que nadie lo viera venir. Era una canción sencilla pero muy cuqui para la que además hicieron un vídeo bastante divertido. Se echa de menos a aquellos U2, no ya a los más sublimes -uno no puede escribir ‘One’ y ‘With or Without You’ todos los días- sino a los que conseguían mucho con muy poco.



